El Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, encabezó la Tercera Reunión del Comité Municipal de Salud, en la que autoridades municipales y representantes del sector salud compartieron estrategias y acciones para fortalecer la prevención y promover mejores condiciones de salud para las familias del municipio.

Durante la reunión se revisaron propuestas y avances en materia de prevención, además de plantearse acciones coordinadas entre el Gobierno Municipal y las instituciones del sector salud.

Escobedo impulsa estrategias de prevención en salud. (cortesía )

Escobedo busca fortalecer acciones de prevención en salud

El Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga pidió a los integrantes del Comité dar seguimiento a los resultados de estas reuniones, con el objetivo de contar con información que permita anticiparse y actuar de manera oportuna ante las necesidades de salud de la población.

Desde la visión de nosotros como Gobierno, sabemos y entendemos que el bienestar comienza por lo más importante, que es la salud, y tenemos que estar al pendiente para que eso se refleje en resultados.

Les pido que las decisiones que se tomen en esta mesa se conviertan en acciones reales que lleguen a la ciudadanía y mejoren su calidad de vida. José Antonio Quiroga Chapa, Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo

Por su parte, el Secretario de Bienestar, Daniel Fernando Flores Carrales, destacó la importancia de mantener el trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y las instituciones del sector salud para impulsar acciones de prevención y atención en beneficio de la comunidad.

Escobedo impulsa estrategias de prevención en salud. (cortesía )

Participan instituciones de salud y autoridades municipales

En el encuentro también participaron integrantes del Comité Municipal de Salud, personal de la Unidad de Medicina Familiar No. 43 del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como representantes de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, de la Micro Red 2 y del Gobierno Municipal.

Las autoridades plantearon mantener la coordinación para dar seguimiento a las acciones y fortalecer las estrategias orientadas a la prevención y atención de las necesidades de salud de las familias de Escobedo.