El municipio de Escobedo se convirtió en el primero de México en albergar el Seminario Regional CALEA 2026, un encuentro internacional que reúne a autoridades y especialistas para intercambiar experiencias y fortalecer la profesionalización, eficiencia y transparencia de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

Durante la inauguración, el alcalde Andrés Mijes destacó que contar con corporaciones preparadas y confiables es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana, atraer inversiones y generar empleos y oportunidades para las familias.

Andrés Mijes destaca la importancia de la acreditación CALEA para fortalecer la seguridad

El alcalde señaló que la búsqueda de la certificación internacional responde al objetivo de contar con una policía preparada y capaz de ofrecer resultados en Escobedo, la zona metropolitana y Nuevo León.

Como parte de este compromiso, el municipio obtuvo en marzo de 2025 la acreditación internacional Triple Arco (Tri-Arc), al cumplir con los estándares de calidad de CALEA en tres áreas: la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el C4 y la Academia de Formación Policial y Capacitación Continua.

Por su parte, W. Craig Hartley, director ejecutivo de CALEA, explicó que los estándares del organismo contribuyen a mejorar el desempeño de las corporaciones mediante la capacitación, la supervisión profesional, la toma de decisiones basada en información y la transparencia.

También señaló que las corporaciones y los gobiernos municipales deben escuchar las necesidades de la ciudadanía para obtener mejores resultados.

Seminario CALEA 2026 reúne a autoridades de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila

El encuentro cuenta con la participación de autoridades de distintas entidades. En la inauguración estuvieron presentes el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores; el secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Escamilla; y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Víctor Manuel Lemarroy Santos, además de representantes de Tamaulipas y Coahuila.

El Seminario CALEA 2026 se desarrolla durante jueves y viernes en el Teatro Digital Fidel Velázquez, donde autoridades y especialistas participan en sesiones de trabajo e intercambio de experiencias sobre seguridad pública, procuración de justicia y gestión institucional.

CALEA es la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies), un organismo internacional que establece estándares de calidad para mejorar el desempeño de las instituciones de seguridad.

Con este encuentro, Escobedo busca fortalecer la colaboración internacional y el intercambio de conocimientos para ampliar las capacidades institucionales y avanzar en la atención a la ciudadanía.