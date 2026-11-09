El alcalde Andrés Mijes entregó la rehabilitación de un parque ubicado sobre la avenida Unión, en la colonia Santa Luz, donde se renovaron las instalaciones deportivas y recreativas para ofrecer a las familias un espacio adecuado para la convivencia y la actividad física.

El edil destacó que el bienestar de niñas, niños y jóvenes es una de las prioridades de su administración, por lo que la recuperación de estos espacios busca facilitar la práctica de actividades recreativas y fomentar hábitos saludables entre la población.

Andrés Mijes promueve la actividad física y la convivencia familiar en Santa Luz

Durante la entrega, Andrés Mijes invitó a las familias a aprovechar las instalaciones y realizar actividades al aire libre. También destacó la importancia de que niñas, niños y jóvenes cuenten con espacios para ejercitarse y mantenerse activos.

El alcalde señaló que la actividad física contribuye al desarrollo durante la infancia y la adolescencia, mientras que las personas adultas pueden utilizar el parque para caminar y convivir.

Escobedo rehabilita parque en Santa Luz con inversión de 4 millones de pesos (Cortesía)

Los trabajos incluyeron la construcción y rehabilitación de banquetas, una vitapista y una cancha deportiva, además de la instalación de juegos infantiles y bancas, mejoras en el alumbrado y labores de pintura.

La intervención abarcó mil 500 metros cuadrados y representó una inversión superior a los 4 millones de pesos, con un beneficio estimado para 14 mil habitantes.

La rehabilitación respondió a una solicitud de vecinos de la colonia Santa Luz, quienes propusieron recuperar el espacio mediante trabajos de mantenimiento.