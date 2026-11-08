El alcalde Andrés Mijes puso en marcha el operativo Buen Fin Norteño 2026 en Escobedo con la participación de 788 elementos de seguridad municipal, quienes realizarán labores de prevención y vigilancia para proteger a las familias, comerciantes y visitantes.

El dispositivo fue presentado en compañía de Omar Amador Escobar Figueroa, comisionado de la Secretaría de Seguridad, y permanecerá activo hasta el próximo 2 de febrero, en el marco de las celebraciones del Día de la Candelaria.

Andrés Mijes despliega 788 elementos para reforzar la seguridad en Escobedo

Como parte de la estrategia, las autoridades reforzarán las labores de prevención, vigilancia y atención de reportes, con el propósito de brindar seguridad a los más de 600 mil habitantes de Escobedo, así como a comerciantes y visitantes de otros municipios del área metropolitana.

Durante el arranque, Andrés Mijes señaló que el objetivo es mantener saldo blanco durante la temporada, al tiempo que las familias realizan sus compras y los negocios desarrollan sus actividades comerciales.

Buscamos que sea saldo blanco durante esta temporada, que este Buen Fin Norteño haya muchas compras, buenos descuentos y grandes ventas, pero sobre todo, que todas las familias lleguen tranquilas a casa. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo.

El alcalde subrayó que el operativo también busca prevenir accidentes y hechos delictivos que puedan poner en riesgo la integridad de las personas o afectar su patrimonio.

Escobedo habilita el C4 para atender reportes durante el Buen Fin Norteño

El Gobierno municipal indicó que el despliegue de los 788 elementos busca generar condiciones de tranquilidad para que las familias puedan realizar sus compras y los comerciantes desarrollen sus actividades con confianza.

Asimismo, recordó que la ciudadanía puede solicitar apoyo o realizar reportes a través del C4 municipal, en el número 81 8286 9200. El operativo Buen Fin Norteño 2026 continuará hasta el 2 de febrero, con acciones de vigilancia y atención ciudadana en el municipio.