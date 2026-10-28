El alcalde Andrés Mijes encabezó la tercera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de Escobedo, donde se revisaron los resultados de las estrategias preventivas implementadas de abril a octubre de este año.

En el encuentro participaron autoridades municipales y estatales, así como representantes de universidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de evaluar los avances y fortalecer la coordinación entre los distintos sectores para prevenir la violencia y la delincuencia.

Durante la sesión, Mijes destacó la importancia de impulsar políticas públicas que atiendan las causas de la violencia y generen oportunidades para las familias, las juventudes y las comunidades.

La mejor intervención policial es aquella que logramos evitar porque llegamos antes que la violencia y llegar antes significa que un joven tenga una cancha donde jugar, una beca para seguir estudiando o alguien que lo escuche cuando tiene problemas. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo.

Escobedo beneficia a más de 17 mil alumnos con programas de prevención

Entre las acciones presentadas destacó un programa de capacitación en prevención social de las violencias, dirigido a secretarías y direcciones municipales para fortalecer las capacidades institucionales y promover la atención preventiva desde distintas áreas de la administración.

Por su parte, la Dirección de Prevención Social implementó un programa escolar que incluyó pláticas con jóvenes y operativos de “Útiles Seguros”, mediante los cuales se benefició a más de 17 mil 300 alumnos de más de 50 planteles educativos.

En materia de recuperación de espacios públicos, el municipio rehabilitó 17 plazas, con beneficios para más de 5 mil 200 ciudadanos. Los trabajos incluyeron mejoras en canchas deportivas, juegos infantiles y otras áreas destinadas a la convivencia comunitaria.

Escobedo beneficia a más de 17 mil alumnos con programas de prevención (Cortesía)

Escobedo impulsa programas para jóvenes, prevención del embarazo adolescente y educación

El DIF Escobedo reportó la realización de 17 talleres enfocados en la sensibilización sobre la discapacidad, la apertura de canales de comunicación para padres de familia sobre el trastorno del espectro autista y la enseñanza de Lengua de Señas Mexicana. En conjunto, estas actividades beneficiaron a 1,384 ciudadanos.

Asimismo, la Secretaría de la Mujer organizó un grupo municipal para la prevención del embarazo adolescente, mientras que la Secretaría de Bienestar impulsó actividades mediante el programa “Jóvenes Unen al Barrio”.

Las acciones abordaron temas como salud mental, construcción de paz, igualdad sustantiva, prevención de las violencias, desarrollo deportivo y cuidado del medio ambiente.

En el ámbito educativo, la Secretaría de Cultura benefició a más de 6 mil alumnos mediante programas bilingües, opciones para concluir la primaria y secundaria a través de un solo examen, centros de becas y asesorías para el ingreso a preparatorias.

Al concluir la sesión, Andrés Mijes subrayó que la prevención debe traducirse en acciones concretas que tengan un impacto directo en la vida cotidiana de la población.