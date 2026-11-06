El Gobierno de Escobedo realizó la Feria de la Paz en Escobedo, en la colonia Lomas de Aztlán, con el propósito de acercar a las familias y, principalmente, a los jóvenes del municipio programas sociales, oportunidades educativas y servicios de prevención.

Al evento acudió el alcalde Andrés Mijes, acompañado de Iván Méndez, representante de la Secretaría de Gobernación. Durante la jornada se instalaron módulos informativos y de atención para habitantes del sector.

Escobedo acerca programas sociales y oportunidades educativas (cortesía)

Acercan alternativas educativas y programas para jóvenes

Entre las opciones presentadas estuvo la oferta educativa del CBTIS 258, así como la entrega de libros gratuitos para fomentar el hábito de la lectura.

También se compartió información sobre oportunidades de formación en corporaciones de seguridad como Proxpol, Fuerza Civil y la Guardia Nacional, además de los programas de becas del Gobierno Federal.

En materia de prevención, se acercó una campaña para erradicar la prevención de la violencia contra las mujeres. Asimismo, se impartieron pláticas informativas sobre las medidas necesarias para evitar las picaduras del mosquito transmisor del dengue.

Escobedo acerca programas sociales y oportunidades educativas (cortesía)

Integran Comités de Paz para recuperar espacios públicos

Como parte de las actividades, se tomó protesta a los vecinos que integrarán los Comités de Paz, cuyos representantes tendrán la tarea de contribuir a la recuperación de los espacios públicos de sus sectores y fomentar la participación ciudadana en favor del bienestar comunitario.

Durante su intervención, el alcalde Andrés Mijes destacó que la paz es un bien intangible cuyo valor suele reconocerse cuando hace falta, pues su ausencia genera temor y preocupación entre las familias.

Queremos fortalecer este bien intangible, que es la paz. Cuando hay paz lo damos por sentado, no se siente, nos sentimos seguros; pero cuando no hay paz sí se siente: hay miedo, precaución, preocupación por los hijos, por los familiares, y eso es lo que no queremos. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Escobedo acerca programas sociales y oportunidades educativas (cortesía)

Feria forma parte de una estrategia de paz

El alcalde señaló que estas actividades forman parte de una estrategia que se ha extendido mediante mesas y ferias de paz, con las que se acercan servicios, oportunidades y acciones preventivas a distintas colonias.