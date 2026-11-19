El Gobierno de Escobedo rehabilitó una vialidad en la avenida Agualeguas, en su cruce con Camino Real, en la colonia Santa Martha, luego de que un socavón provocado por una fuga en la infraestructura de Agua y Drenaje afectara la circulación. La intervención requirió una inversión superior a 4 millones de pesos.

Los trabajos abarcaron una superficie de 125 metros cuadrados y se realizaron durante cinco semanas. De acuerdo con el alcalde Andrés Mijes, el Municipio tuvo que intervenir ante la falta de atención oportuna del organismo responsable de la infraestructura hidráulica.

Andrés Mijes señala rezagos de Agua y Drenaje en Escobedo

El alcalde explicó que el hundimiento se originó por una fuga de agua y drenaje, cuyo daño requirió una reparación integral para recuperar las condiciones de la vialidad.

Había un socavón que se provocó por una fuga de Agua y Drenaje. Lamentablemente, como está pasando no solo en Escobedo, sino en toda la ciudad, la respuesta que hemos tenido de ellos no es la adecuada y tuvimos que entrarle al quite. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo.

El edil agregó que, como parte de la intervención, se colocó pavimento de concreto para completar la rehabilitación del tramo afectado.

Andrés Mijes reporta más de 60 fugas y reparaciones pendientes en Escobedo (Cortesía )

Escobedo identifica más de 60 fugas y reparaciones pendientes

Mijes señaló que el socavón de la avenida Agualeguas no es un caso aislado. Indicó que el Municipio tiene identificadas más de 60 fugas de Agua y Drenaje en distintos puntos, además de trabajos de reparación que permanecen inconclusos.

Entre los pendientes se encuentran 14 puntos donde se requiere reemplazar tuberías, 25 sitios con excavaciones que todavía no han sido rellenadas y otros 27 donde falta colocar carpeta asfáltica. Las superficies pendientes de pavimentación van de los 4 a los 60 metros cuadrados.

A estas afectaciones se suma la falta de tapas en 40 alcantarillas, situación que, de acuerdo con el Gobierno Municipal, representa un riesgo para peatones y automovilistas.

Ante este panorama, el Ayuntamiento reiteró el llamado a Agua y Drenaje para que atienda las fugas y concluya las reparaciones de su infraestructura, al señalar que los trabajos inconclusos afectan la movilidad y la seguridad de quienes transitan por las zonas intervenidas.