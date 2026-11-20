El Gobierno de Escobedo entregó el Premio al Mérito Policial a 25 elementos de la Policía de Proximidad (Proxpol), en reconocimiento a su desempeño, compromiso y participación en acciones para fortalecer la seguridad del municipio.

Durante la ceremonia, José Antonio Quiroga Chapa, secretario técnico del Gabinete de Escobedo, reconoció el trabajo diario de los integrantes de la corporación y señaló que la construcción de una ciudad segura depende de la vocación y el compromiso de quienes forman parte de la Policía de Proximidad.

José Antonio Quiroga destaca la labor de los policías de Proxpol en Escobedo

Quiroga Chapa señaló que la seguridad no depende únicamente de patrullas, cámaras y herramientas tecnológicas, sino también del trabajo de las mujeres y los hombres que integran la corporación.

Por su parte, Marco Antonio Zavala, secretario de Seguridad del municipio, destacó la importancia de reconocer a los elementos que contribuyen con su trabajo cotidiano a los resultados en las calles.

El funcionario agradeció el desempeño de los policías y señaló que los avances en materia de seguridad son resultado de la constancia, la preparación y el compromiso de cada integrante de la corporación.

Marco Antonio Zavala reconoce preparación y compromiso de la Policía de Escobedo

Durante su intervención, Zavala afirmó que los resultados policiales se construyen mediante el trabajo diario y la capacitación de los elementos.

El secretario también destacó que la entrega del reconocimiento representa una oportunidad para visibilizar el trabajo de quienes contribuyen a la seguridad del municipio.

Con la distinción a los 25 elementos de Proxpol, el Gobierno de Escobedo reconoció la labor de las mujeres y los hombres que integran la corporación y que, mediante su servicio y compromiso, participan en las tareas de protección a la ciudadanía.