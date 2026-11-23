El Gobierno de Escobedo a cargo de Andrés Mijes, anunció los descuentos en el predial 2027 que ofrecerá a las y los contribuyentes que cumplan con el pago del impuesto durante los primeros tres meses del próximo año.

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, dio a conocer que los beneficios variarán de acuerdo con el mes en que se realice el pago, como parte de la campaña de recaudación del Predial 2027 en Escobedo.

Escobedo anuncia descuentos en el pago del predial 2027 (cortesía )

¿Qué descuentos habrá en el predial de Escobedo durante 2027?

De acuerdo con lo anunciado por el municipio, durante enero se aplicará un 15 por ciento de descuento en el impuesto predial, además de una reducción del 50 por ciento en rezagos y del 100 por ciento en recargos.

Para febrero, el descuento predial en febrero será del 10 por ciento en el impuesto, 30 por ciento en rezagos y 80 por ciento en recargos.

Mientras que en marzo, el descuento predial en marzo será del 5 por ciento en el impuesto, 20 por ciento en rezagos y 50 por ciento en recargos.

Los beneficios anunciados por el Gobierno de General Escobedo se distribuirán de la siguiente manera:

Enero: 15 por ciento de descuento en el predial, 50 por ciento en rezagos y 100 por ciento en recargos.

15 por ciento de descuento en el predial, 50 por ciento en rezagos y 100 por ciento en recargos. Febrero: 10 por ciento de descuento en el predial, 30 por ciento en rezagos y 80 por ciento en recargos.

10 por ciento de descuento en el predial, 30 por ciento en rezagos y 80 por ciento en recargos. Marzo: 5 por ciento de descuento en el predial, 20 por ciento en rezagos y 50 por ciento en recargos.

Escobedo anuncia descuentos en el pago del predial 2027 (cortesía )

¿Cuándo comienza la campaña del Predial 2027?

La campaña de recaudación del pago del impuesto predial comenzará el próximo 2 de enero y concluirá el 31 de marzo de 2027, por lo que las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para aprovechar los incentivos y cumplir oportunamente con esta contribución.

El anuncio fue realizado por el alcalde Andrés Mijes, quien informó que los incentivos buscan ofrecer beneficios a las y los contribuyentes durante los primeros meses del año.

Además, el municipio reiteró que durante 2027 se mantendrán sin cambios los valores catastrales en Escobedo, como parte de las medidas anunciadas para apoyar la economía de las familias.