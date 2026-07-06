Escobedo llevó a cabo la graduación de 50 facilitadores en Mediación y Conciliación, una estrategia enfocada en fortalecer la convivencia ciudadana y evitar que los conflictos vecinales escalen a situaciones delictivas.

Los integrantes del Octavo Diplomado de Formación Básica de Facilitadores y Mediadores Municipales pertenecen a la segunda generación capacitada mediante la colaboración entre el Gobierno de Escobedo y la Preparatoria 7.

Escobedo impulsa la mediación como estrategia de paz y prevención del delito

La capacitación fue dirigida a personal de Proxpol, Atención Ciudadana, áreas jurídicas, Contraloría, Recursos Humanos, Educación, Tejido Social, Secretaría del Bienestar y Jueces Auxiliares, quienes recibieron herramientas para intervenir en distintos tipos de conflictos.

Con esta formación, Escobedo se consolida como un municipio pionero en Mediación, una estrategia que busca atender las causas de los problemas sociales y que se alinea con el Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la ceremonia de clausura, José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, entregó reconocimientos a los instructores que participaron en el diplomado.

Asimismo, agradeció el respaldo de la Preparatoria 7 en la formación de nuevos mediadores, quienes contribuirán a generar confianza ciudadana y reforzar el tejido social en el municipio.

Facilitadores podrán intervenir en conflictos familiares, comunitarios y sociales en Escobedo

El diplomado se desarrolló del 22 de junio al 4 de julio, periodo en el que los participantes recibieron conocimientos básicos para mediar en conflictos de carácter familiar, comunitario, laboral y social.

La formación permitirá que los nuevos facilitadores cuenten con herramientas para promover acuerdos pacíficos y prevenir que las diferencias entre ciudadanos aumenten hasta convertirse en problemas mayores.

En la clausura y graduación estuvieron presentes Felipe Canales, secretario del Ayuntamiento; Cenia de la Garza Salinas, directora de la Preparatoria 7; Jesús España Lozano, director de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Estado de Nuevo León; y Marco Antonio Zavala Solís, secretario de Seguridad Ciudadana de Escobedo.