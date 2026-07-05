Escobedo entregó equipo y material deportivo para fortalecer la preparación de sus atletas rumbo a la próxima Olimpiada y Paralimpiada Estatal.

El municipio participará en 28 disciplinas deportivas con una delegación integrada por 806 deportistas y 58 entrenadores, quienes buscarán mejorar los resultados obtenidos en la edición anterior de la justa estatal.

Escobedo fortalece la preparación de sus atletas rumbo a la Olimpiada y Paralimpiada Estatal

José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, y Felipe Canales Rodríguez, secretario del Ayuntamiento, encabezaron la entrega de equipo y material deportivo.

Acompañados por sus familias, los atletas recibieron los implementos que utilizarán durante sus entrenamientos y competencias.

En esta ocasión, los apoyos estuvieron dirigidos a las disciplinas de voleibol, esgrima, softbol, handball y básquetbol, como parte del compromiso del Gobierno municipal para impulsar el desarrollo deportivo.

Gobierno de Escobedo apoya a sus deportistas con nuevo equipo deportivo (Cortesía )

Escobedo impulsa a sus deportistas para superar los resultados de la edición anterior

Durante el evento, Quiroga Chapa invitó a las y los atletas a competir con compromiso, disciplina y orgullo, además de convertirse en un ejemplo para las nuevas generaciones de deportistas del municipio.

En la edición anterior de la Olimpiada Estatal, Escobedo obtuvo 13 medallas de oro, 33 de plata y 37 de bronce en deporte convencional, resultados que le permitieron ubicarse en el sexto lugar estatal.

En deporte adaptado, la delegación consiguió 52 medallas de oro, 18 de plata y 22 de bronce, con lo que alcanzó el tercer lugar estatal. Para esta edición, el objetivo es mejorar esas marcas y sumar un mayor número de preseas.