El Gobierno de Escobedo recibió un reconocimiento del Consejo Nuevo León por su participación como municipio pionero en la implementación del Modelo de Justicia Cívica y por su contribución en la construcción del Modelo Metropolitano Homologado en esta materia.

La distinción reconoce el trabajo desarrollado por las áreas encargadas de operar el sistema de Justicia Cívica, enfocado en atender las necesidades de las comunidades y fortalecer la resolución de conflictos desde una perspectiva preventiva y restaurativa.

Escobedo recibe reconocimiento por Justicia Cívica por su modelo pionero y aportación metropolitana. (cortesía)

José Antonio Quiroga Chapa participa en entrega de reconocimiento

Como testigo de honor en la ceremonia acudió el encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, quien acompañó la entrega del reconocimiento otorgado por el Consejo Nuevo León.

Por parte del municipio, el director de Justicia Cívica de Escobedo, Miguel Gándara, recibió la distinción que reafirma el trabajo realizado en la impartición de Justicia Cívica y el papel de Escobedo como referente en esta especialidad.

Escobedo recibe reconocimiento por Justicia Cívica por su modelo pionero y aportación metropolitana. (cortesía)

Consejo Nuevo León reconoce modelo impulsado por Escobedo

El reconocimiento fue entregado durante una presentación de resultados sobre buenas prácticas municipales, donde se dieron a conocer las evaluaciones realizadas por el Consejo Nuevo León.

Como parte del análisis, el organismo efectuó un diagnóstico basado en el mapeo de la operación policial y administrativa relacionada con la Justicia Cívica, además de evaluar distintas directivas vinculadas con este modelo.

De acuerdo con los resultados, se identificaron áreas de oportunidad para avanzar hacía un esquema restaurativo enfocado en la atención de conflictos vecinales y comunitarios.

Escobedo recibe reconocimiento por Justicia Cívica por su modelo pionero y aportación metropolitana. (cortesía)

Escobedo contribuirá al Modelo Metropolitano Homologado

El Consejo Nuevo León destacó que Escobedo forma parte de los municipios iniciadores del Modelo de Justicia Cívica, experiencia que servirá para compartir aprendizajes y fortalecer la construcción del Modelo Metropolitano Homologado.

La intención es desarrollar mecanismos que permitan responder de manera más eficiente a las necesidades sociales mediante procesos de conciliación, mediación y resolución de conflictos.