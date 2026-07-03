El Gobierno de Escobedo envió un cargamento de agua potable embotellada al municipio de García para apoyar a las familias afectadas por la falta de servicio, en una acción solidaria destinada a atender las necesidades más urgentes de la población.

La ayuda busca mitigar los efectos de la crisis hídrica que enfrenta el municipio vecino, especialmente entre niñas, niños y personas adultas mayores, mientras se restablece el suministro de agua potable.

Escobedo apoya con agua potable a García ante la crisis hídrica que afecta a familias del municipio. (Cortesía. )

José Antonio Quiroga Chapa encabeza entrega de agua potable

El encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, encabezó la entrega del cargamento de agua embotellada que partió desde la explanada de la Plaza Principal de Escobedo rumbo a García.

Las tarimas con el apoyo humanitario fueron recibidas por el alcalde de García, Manuel Guerra, quien agradeció el respaldo brindado por las autoridades y la ciudadanía de Escobedo.

El traslado se realizó mediante un camión de tres toneladas y media cargado con botellas de agua potable purificada destinadas a las zonas con mayores necesidades.

Escobedo apoya con agua potable a García ante la crisis hídrica que afecta a familias del municipio. (Cortesía. )

Vecinos de García reciben apoyo ante la falta de agua

A la llegada del cargamento, los habitantes ya esperaban al exterior de la Presidencia Municipal de García para recibir el apoyo, luego de enfrentar dificultades derivadas de la escasez del vital líquido.

La distribución del agua estará enfocada en los sectores más vulnerables, con el objetivo de atender de manera prioritaria a quienes enfrentan mayores afectaciones por la interrupción del servicio.

Escobedo apoya con agua potable a García ante la crisis hídrica que afecta a familias del municipio. (Cortesía. )

Alcaldes metropolitanos se suman al apoyo para García

La ayuda humanitaria también contó con el respaldo del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza; el alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo; el alcalde de Santiago, David de la Peña; así como de representantes del municipio de San Nicolás.

Las autoridades señalaron que el apoyo no concluirá con esta entrega, ya que continuarán colaborando con el municipio de García en la medida de sus posibilidades mientras permanezcan las condiciones derivadas de la crisis hídrica.