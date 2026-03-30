Escobedo emitió una serie de recomendaciones preventivas para garantizar un saldo blanco durante el periodo vacacional de Semana Santa, acompañadas de un macro despliegue de cuerpos de auxilio para atender cualquier emergencia.

Escobedo despliega estrategia de seguridad para lograr saldo blanco en Semana Santa

Desde el paraje natural “La Piedra”, ubicado en el Cerro del Topo, el Secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, reiteró que el municipio mantiene una estrategia de seguridad activa en distintos puntos de la ciudad.

El funcionario exhortó a la ciudadanía a disfrutar las vacaciones con responsabilidad, respetando los señalamientos viales y atendiendo las indicaciones de las autoridades para prevenir incidentes y proteger la integridad de las familias.

Además, destacó que, como lo ha impulsado el alcalde Andrés Mijes, el municipio mantiene un enfoque preventivo, con un grupo coordinado que brinda apoyo en zonas estratégicas.

Escobedo refuerza prevención con recomendaciones para Semana Santa

Para quienes visiten el Cerro del Topo, Protección Civil Municipal recomienda verificar las condiciones climatológicas, informar a un familiar sobre la ruta y horario de regreso, mantenerse hidratado y utilizar ropa y calzado adecuados.

También es importante contar con suficiente batería en el celular o llevar una adicional, además de acudir preferentemente con guías expertos y evitar rutas desconocidas.

En caso de salir de vacaciones, se sugiere asegurar puertas y ventanas, cerrar válvulas de gas y agua, desconectar aparatos eléctricos y dejar un número de contacto con vecinos.

Para viajes por carretera, se recomienda realizar una revisión general del vehículo, utilizar cinturón de seguridad y respetar los señalamientos de tránsito.

Las autoridades informaron que Protección Civil de Escobedo mantiene atención las 24 horas, a través del teléfono 81 8397 2911 y la Línea Proxpol 81 8286 9200.

Como parte de la estrategia, desde el 22 de marzo se han reforzado las acciones de vigilancia y auxilio en centros turísticos y zonas de alta afluencia, con el objetivo de garantizar un entorno seguro para todas las familias durante esta temporada vacacional.