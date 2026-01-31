En el marco del bicentenario del natalicio del General Mariano Escobedo, el municipio de Escobedo presentó el documental “Escobedo: El General”, una producción audiovisual que recupera la vida, obra y legado de uno de los personajes clave en la defensa de la República Mexicana.

La proyección del filme se llevó a cabo en el Museo del Noreste, en un evento encabezado por autoridades municipales y los realizadores del documental. El proyecto busca acercar la historia nacional a nuevas audiencias mediante un lenguaje audiovisual contemporáneo, que permite revisitar el pasado desde una perspectiva accesible y reflexiva.

Escobedo conmemora el bicentenario del General Mariano Escobedo

“Escobedo: El General” es un documental periodístico que se sustenta en la investigación histórica, y traza un perfil profundo del General Mariano Escobedo, no solo como estratega militar, sino como figura humana marcada por la lealtad, la disciplina y el compromiso con México.

A lo largo de sus 28 minutos de duración, el documental recorre desde la infancia de Escobedo en Galeana, Nuevo León, hasta su consolidación como uno de los líderes militares más relevantes del siglo XIX. La narrativa pone énfasis en momentos decisivos de su trayectoria, como su participación en la Defensa de la República, la captura de Maximiliano en Querétaro y su relación con el presidente Benito Juárez.

El documental de Mariano Escobedo podrá verse de forma gratuita en redes oficiales del Gobierno Municipal (Cortesía)

La producción combina testimonios, análisis académico y narrativa visual, lo que permite ofrecer un retrato integral del personaje dentro del contexto político y social de su época. En el filme participan voces reconocidas del ámbito político e intelectual, entre ellas el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, así como Paco Ignacio Taibo II, Felipe Ávila y Juan Ramón Garza Guajardo, quienes aportan claves históricas para comprender la relevancia del General.

El documental es apto para todo público y podrá verse de manera gratuita a través de las redes oficiales del Gobierno de Escobedo, como parte de una estrategia de difusión cultural y memoria histórica.

Finalmente, el municipio informó que continuará realizando actividades conmemorativas por el bicentenario, cuyos detalles serán dados a conocer por los canales oficiales del Gobierno Municipal.