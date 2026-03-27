El municipio de Escobedo se posiciona como una opción atractiva para estas vacaciones con el Divertiparque ubicado en la Carretera a Colombia, un espacio que ofrece alberca de olas, toboganes y juegos acuáticos para toda la familia.

Felipe Canales visitó el parque acuático, el cual también cuenta con palapas y bancas para que las familias puedan llevar sus propios alimentos y disfrutar de una estancia cómoda.

Divertiparque en Escobedo: opción ideal para disfrutar en familia

El funcionario destacó que el espacio está diseñado para que niñas, niños y adultos puedan aprovechar tanto las instalaciones recreativas como deportivas.

Durante su recorrido, verificó que el parque cuenta con amplio estacionamiento y vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que brinda mayor tranquilidad a las y los visitantes.

Entre las principales atracciones del Divertiparque se encuentran:

Alberca de olas

Alberca con tobogán

Alberca semiolímpica

Chapoteadero infantil con la Gran Tina de agua

Además de las zonas acuáticas, el parque ofrece:

Juegos infantiles

Áreas de descanso

Ciclovía

Espacios para caminar, trotar o andar en bicicleta

Felipe Canales explicó que el acceso al Divertiparque tiene un costo simbólico, lo que lo convierte en una alternativa accesible para las familias. El parque abre de martes a domingo, mientras que los lunes permanece cerrado por labores de mantenimiento.