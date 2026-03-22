El alcalde Andrés Mijes puso en marcha el macro operativo “Vacaciones Seguras y Semana Santa 2026”, un despliegue táctico coordinado entre los tres niveles de gobierno para proteger a las familias y mantener la paz durante el periodo vacacional.

El banderazo de salida se realizó este domingo en la zona oriente de la ciudad, desde donde las unidades se distribuyeron para vigilar las calles del municipio.

Este dispositivo combina táctica, estrategia y tecnología para fortalecer la seguridad no solo en Escobedo, sino en toda la zona metropolitana, bajo el principio de que la seguridad no tiene fronteras.

Andrés Mijes inicia operativo especial de seguridad para Semana Santa

En la “Capital de la Transformación”, Andrés Mijes destacó que la seguridad no se improvisa, sino que se planea, se coordina y se ejecuta. El objetivo central es cuidar la vida, la salud y la tranquilidad de casi un millón de ciudadanos que viven o transitan por el municipio.

El edil resaltó que esta estrategia se construye en equipo y en línea con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario Omar García Harfuch. En el despliegue participan corporaciones como el Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, Fuerza Civil y PROXPOL, además de diversos cuerpos de auxilio.

Seguridad sin fronteras: Escobedo coordina operativo especial con Sedena y Marina. (Cortesía)

El secretario de Seguridad Ciudadana, Marco Antonio Zavala, explicó que el operativo cuenta con la participación activa de 600 elementos, quienes estarán distribuidos en centros comerciales, bancos, cajeros automáticos, corredores comerciales y áreas recreativas para reforzar la vigilancia preventiva.

Para potenciar este alcance, Escobedo integrará herramientas de última generación, incluyendo:

Drones con cámaras infrarrojas y cámaras corporales para los oficiales.

Dispositivos no letales Taser 7 y S2.

Torres de vigilancia y patrullas con tecnología de respuesta inmediata.

Este dispositivo se mantendrá activo durante todo el periodo vacacional, integrándose a los patrullajes permanentes en colonias y avenidas principales. Con estos ejes, la “4T Norteña” de Escobedo reafirma su compromiso con la prevención y la innovación tecnológica para garantizar entornos seguros para todas las familias.

Al evento asistieron representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Séptima Zona Militar, la Guardia Nacional, la Cruz Roja y la Agencia Estatal de Investigaciones.