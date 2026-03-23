En un contexto donde Nuevo León exige claridad y resultados, el alcalde Andrés Mijes afirmó ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) que el crecimiento económico en Escobedo ya es una realidad, con orden, reglas claras y visión de largo plazo.

Durante su participación en el encuentro Diálogos por Nuevo León, organizado por la CMIC, destacó que la 4T Norteña ha logrado consolidar una inversión histórica de 5 mil millones de dólares en los últimos cuatro años, integrando recursos de obra pública y privada que impactan no solo al municipio, sino a toda la Zona Metropolitana de Nuevo León.

Andrés Mijes destaca resultados del modelo de la 4T Norteña

Andrés Mijes subrayó que esta cifra no es una proyección, sino una realidad en marcha que transforma el territorio y posiciona a la región como uno de los polos de crecimiento más dinámicos del norte del país.

Explicó que este modelo va más allá de la obra pública, al consolidar un esquema integral donde avanzan de forma conjunta la seguridad, la inversión y el bienestar. En ese sentido, aseguró que la Capital de la Transformación refleja resultados tangibles en desarrollo urbano, industrial y social.

El edil también resaltó la eliminación de obstáculos al crecimiento mediante la digitalización de trámites, procesos transparentes y herramientas como el Permiso a la Confianza, que permite iniciar obras en un plazo de tres a cinco días. Esto ha generado certeza, reglas claras y mayor agilidad en el desarrollo.

Escobedo capta 5 mil mdd en inversión; Andrés Mijes destaca crecimiento con orden. (Cortesía)

CMIC reconoce crecimiento ordenado en Escobedo

Por su parte, Rodrigo Garza, presidente de la CMIC, señaló que Escobedo es un ejemplo de crecimiento con orden y planeación.

La inversión contempla proyectos de gran escala en sectores industriales, logísticos, habitacionales y comerciales, incluyendo parques industriales, centros urbanos y expansión de empresas globales, así como recursos importantes en seguridad y obra pública.

Entre las principales obras destacan:

Modernización del Distribuidor Vial Triángulo Norte

Mejoras en avenidas Raúl Salinas, Acueducto, Juárez y Águila Real

Rehabilitación integral de calles

Construcción de drenajes pluviales

Desarrollo del Stand de Tiro Real

Creación de la Escuela de Artes y Oficios

Andrés Mijes añadió que este crecimiento económico ha sido acompañado por inversión social en áreas clave como seguridad, educación, salud y cultura, fortaleciendo un modelo centrado en el bienestar de la población.

Asimismo, destacó que esta estrategia está alineada con la visión nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en impulsar un crecimiento más equitativo en el país.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a dejar atrás la fragmentación y avanzar hacia una coordinación metropolitana efectiva, como base para consolidar un desarrollo sostenible en la región.