Escobedo celebra el Mes del Adulto Mayor con concierto de piano y violonchelo.

En el marco del Mes del Adulto Mayor, el municipio de Escobedo celebró a los llamados “jóvenes de experiencia acumulada” con el concierto de piano y violonchelo “Del Guadalquivir al Santa Catarina”.

La presentación estuvo a cargo del dúo Cassals, integrado por la pianista Beania Salcedo Moncada y el violonchelista José María López Prado, quienes ofrecieron una selección musical durante una hora en la Casa de la Cultura de Escobedo.

Como parte del cierre del concierto se presentó la obra “La Torre y El Convento”, del joven compositor Iram Jasiel Cruz Castillo, vecino de la colonia Villas de Anáhuac. La pieza está inspirada en una tragicomedia de amor frustrado entre un rey y una monja.

Escobedo celebra a sus adultos mayores con música y cultura

José Antonio Quiroga Chapa, encargado de la Protección del Adulto Mayor y del Despacho de la Presidencia Municipal, dio la bienvenida a los concertistas y a los adultos mayores que acudieron a la presentación.

Durante el encuentro, las y los asistentes disfrutaron de las interpretaciones al compás del piano y el violonchelo, en una jornada que buscó fortalecer la convivencia y el acceso a la cultura para las personas adultas mayores.

Quiroga Chapa explicó que el nombre del concierto hace referencia a dos regiones unidas por sus ríos: el Guadalquivir, en España, y el Santa Catarina, símbolo de Nuevo León.

La música nos lleva a estas dos regiones muy distintas y distantes pero unidas por algo que todos entendemos como lo es la cultura, la tradición y las emociones que se trasmiten de generación en generación. José Antonio Quiroga Chapa, Encargado de la presidencia municipal de Escobedo.

Asimismo, señaló que la llamada 4T Norteña tiene como política pública colocar a las personas en el centro, por lo que el bienestar también implica contar con espacios para la cultura, la convivencia y el disfrute de la música.

La celebración del Mes del Adulto Mayor en Escobedo busca así generar espacios de encuentro que reconozcan la experiencia y participación de las personas mayores en la vida comunitaria.