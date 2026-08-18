Ante el próximo regreso a clases, el gobierno de Escobedo comenzó un programa de limpieza, deshierbe y fumigación para dejar en buenas condiciones los planteles educativos del municipio y brindar a los estudiantes espacios dignos para tomar sus clases.

El arranque del programa se realizó en las instalaciones de la primaria William Shakespeare, ubicada en la colonia San Miguel Residencial. Mientras que las cuadrillas trabajarán en 344 planteles escolares de educación básica hasta media superior, con el objetivo de beneficiar directamente a 100 mil estudiantes y 6 mil trabajadores de la educación.

Escobedo inicia programa de limpieza, deshierbe y fumigación en escuelas. (cortesía)

Escobedo realizará limpieza y fumigación en 344 planteles

El encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga, acompañado de autoridades educativas y padres de familia, dio el banderazo de inicio a los trabajos de rehabilitación de planteles.

El encargado del despacho de Escobedo indicó que con las acciones preventivas se reducirá la presencia de plagas y fauna nociva para evitar enfermedades transmitidas por vectores.

Esta es la visión de la 4T Norteña, trabajar en el territorio y llevar soluciones a la gente, porque cuidar las escuelas y la integridad de nuestros estudiantes también significa cuidar el presente y el futuro. José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la Presidencia de Escobedo

Escobedo inicia programa de limpieza, deshierbe y fumigación en escuelas. (cortesía)

Programa busca beneficiar a 100 mil estudiantes

Las labores de limpieza, deshierbe y fumigación se desarrollarán en planteles de educación básica hasta media superior de Escobedo, con un beneficio directo para 100 mil estudiantes y 6 mil trabajadores de la educación.

Las acciones forman parte de los trabajos preventivos que el Gobierno de Escobedo realiza ante el próximo regreso a clases, con el propósito de mantener condiciones adecuadas en los espacios educativos.

Escobedo inicia programa de limpieza, deshierbe y fumigación en escuelas. (cortesía)

Acompañaron al encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, Manuel Meza, secretario de Servicios Públicos; Hugo Espiricueta Sánchez, secretario de Cultura, Educación y Recreación Social; Karina Berenice Villanueva Flores, directora de la Escuela Primaria William Shakespeare, y Yadira Baldazo Meza, presidenta del Consejo Escolar.