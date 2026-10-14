Mariana Rodríguez confirmó que buscará la candidatura para la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano para las elecciones 2027, pero hasta el mes de diciembre.

La afirmación de Mariana Rodríguez se da en respuesta a lo dicho por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien aseguró que “no está en ruta”.

Samuel García había señalado que de momento, Mariana Rodríguez está enfocada en ser mamá de tres niñas, ya que se espera el nacimiento de su tercera hija en dos semanas.

Mariana Rodríguez (Cortesía )

Mariana Rodríguez buscará la candidatura de MC a la gubernatura de Nuevo León

Mariana Rodríguez confirmó que de momento no está en ruta por la candidatura de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Nuevo León, pero la buscará en diciembre.

Al respecto, Mariana Rodríguez agregó que de momento está concentrada en que su bebé llegue a término, lo cual ocurriría dentro de 2 semanas.

Ante dicha afirmación, Mariana Rodríguez añadió en sus historias de Instagram una foto de su embarazo con la leyenda, “ahorita no estamos en condiciones”, ya que se acerca a las 40 semanas de gestación.

Esto fue revelado más temprano por Samuel García en entrevista con Ciro Gómez Leyva, quien dijo que faltarían dos semanas para que Mariana Rodríguez dé a luz a Raquel, su tercera hija.

Además, Movimiento Ciudadano ha manifestado que todavía falta tiempo para los tiempos electores.

Samuel García también reveló que el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, estaría evaluando otros perfiles para las elecciones 2027.

Jorge Álvarez Máynez estaría evaluando otros perfiles para la candidatura de Nuevo León (CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO / Carlos Alberto Carbajal)

Mariana Rodríguez recuerda tiempos electorales para 2027 por Morena y Adrián de la Garza

Mariana Rodríguez añadió en su historia de Instagram su desacuerdo en tanto Morena como el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, se adelantaran a los tiempos electorales.

Al respecto, Samuel García confirmó que será el 4 de diciembre que Movimiento Ciudadano da a conocer cómo escogerán a sus candidatos, pero la certeza se daría en enero.

Y se sumó a la crítica de Mariana Rodríguez, referente a que considera que tanto Morena como el alcalde Adrián de la Garza se están adelantando al proceso rumbo a las elecciones 2027.