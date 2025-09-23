El Congreso del estado de Nuevo León rindió un minuto de silencio en honor a la conductora Débora Estrella, quién murió el pasado 20 de septiembre tras el desplome de la avioneta en que viajaba.

A petición de la diputada Claudia Caballero, los legisladores locales rindieron homenaje a Débora Estrella, al igual que a Bryan Ballesteros Argueta, quien pilotaba la avioneta que se desplomó.

Débora Estrella, conductora de Milenio que murió en desplome de avioneta en Nuevo León (@deboraestrella)

Congreso de Nuevo León homenajea a Débora Estrella con un minuto de silencio

Claudia Caballero, diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), pidió al Congreso de Nuevo León un minuto de silencio para honrar a la conductora Débora Estrella.

Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, la diputada Claudia Caballero dijo que la noticia de la muerte de Débora Estrella fue “como balde de agua helada para todos” y lamentó el accidente.

“Débora Cecilia Estrella Garza, mejor conocida como Débora Estrella, conductora de Telediario Noticias en Canal 6, dejó de estar con nosotros a causa de un trágico accidente, una noticia que duele en el corazón y que llegó como balde de agua helada para todos. Enviamos a toda tu familia y seres queridos un abrazo inmenso, deseando pronta resignación en tan irreparable pérdida. Te recordamos y extrañaremos por siempre querida amiga”. Claudia Caballero, diputada local en Nuevo León

La petición de la diputada Claudia Caballero fue aceptada, por lo que el pleno del Congreso de Nuevo León se puso de pie y dio un minuto de silencio en homenaje a Débora Estrella y Bryan Ballesteros.