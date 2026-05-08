Jorge H. Santos Reyna es uno de los empresarios más influyentes del norte de México. Actualmente, encabeza la CAINTRA Nuevo León para el periodo 2025-2026 y también preside el Consejo de Administración de Arca Continental, una de las embotelladoras de Coca-Cola más importantes de América Latina. Si quieres conocer más acerca de su trayectoria, continúa leyendo.

¿Quién es Jorge H. Santos Reyna?

Jorge Humberto Santos Reyna es un empresario regiomontano con amplia trayectoria en el sector industrial y agroalimentario mexicano. Desde marzo de 2025 asumió la presidencia de CAINTRA Nuevo León, organismo que representa a miles de empresas industriales del estado. También es director general de Grupo SanBarr y presidente del Consejo de Administración de Arca Continental.

¿Qué edad tiene Jorge H. Santos Reyna?

Jorge Humberto Santos nació el 15 de agosto de 1965 en Nuevo León, por lo que actualmente tiene 60 años.

¿Jorge H. Santos Reyna tiene esposa?

Sí, Humberto Santos Reyna está casado con Samira Barragán Juárez, heredera de la familia Barragán, fundadora de la embotelladora de Coca-Cola regiomontana, Arca Continental.

¿Qué signo zodiacal es Jorge H. Santos Reyna?

Al haber nacido el 15 de agosto, Jorge H. Santos Reyna es Leo, signo que se caracteriza por ser carismático, seguro y líder.

¿Jorge H. Santos Reyna tiene hijos?

En varios discursos de agradecimiento, Santos Reyna ha mencionado tener hijos; sin embargo, se desconocen más detalles sobre ellos.

¿Qué estudió Jorge H. Santos Reyna?

Jorge H. Santos Reyna cuenta con una licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad de Monterrey (UDEM). Además, de una maestría en Alta Dirección por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

¿En qué ha trabajado Jorge H. Santos Reyna?

A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos empresariales y de liderazgo industrial, entre ellos: