El DIF Monterrey amplió a una tercera etapa el programa “Monterrey se ve Mejor Sin Cataratas”, con el objetivo de brindar atención médica gratuita a más personas con problemas de salud visual.

Como parte de esta nueva fase, se entregaron 100 certificados adicionales para cirugías de cataratas, con lo que el programa superó la meta de 400 procedimientos dirigidos a personas que requieren este tratamiento y que enfrentan dificultades económicas para acceder a una intervención quirúrgica.

La estrategia surgió a partir de las brigadas y jornadas de valoración visual que realiza el DIF Monterrey en distintas colonias de la ciudad, donde se identificaron personas con padecimientos oculares que requerían atención especializada.

Programa “Monterrey se ve Mejor Sin Cataratas” acerca atención visual gratuita

A través de estas acciones, el DIF Monterrey busca facilitar el acceso a diagnósticos oportunos y tratamientos que permitan recuperar o mejorar la visión, especialmente entre quienes no cuentan con los recursos necesarios para cubrir el costo de una cirugía.

Las cataratas pueden afectar progresivamente la capacidad visual y dificultar actividades cotidianas como caminar, desplazarse, trabajar, estudiar o realizar tareas dentro del hogar. Por ello, la atención oportuna puede contribuir a preservar la autonomía y el bienestar de las personas beneficiarias.

El programa contempla la colaboración con distintas instituciones del sector salud para realizar los procedimientos quirúrgicos y brindar seguimiento a las personas atendidas.

Además de contribuir a la recuperación de la salud visual, las cirugías pueden favorecer una mayor independencia en las actividades diarias y reducir las dificultades que enfrentan las familias cuando uno de sus integrantes presenta una discapacidad visual.

DIF Monterrey amplía programa gratuito de cirugías de cataratas. (CORTESÍA)

DIF Monterrey mantiene programa permanente y gratuito

El DIF Monterrey señaló que la ampliación responde a la demanda identificada durante las jornadas de valoración, en las que familias solicitaron apoyo debido a los costos asociados con este tipo de intervención médica.

“Monterrey se ve Mejor Sin Cataratas” se mantiene como un programa permanente y gratuito para personas que requieren información y valoración para acceder a una posible cirugía.

Las personas interesadas pueden comunicarse al 81 5102 8600 para solicitar información sobre el proceso de atención, los requisitos y las alternativas disponibles dentro del programa.

Con esta tercera etapa, el DIF Monterrey amplía las acciones de atención especializada y acerca servicios médicos a personas en situación de vulnerabilidad, con el propósito de reducir las barreras económicas que dificultan el acceso a tratamientos para problemas de visión.