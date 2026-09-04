El DIF Monterrey alcanzó a 2 mil 300 personas beneficiadas mediante el programa “Maneja Seguro”, una iniciativa enfocada en promover la cultura de prevención y seguridad vial entre quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte o herramienta de trabajo.

La estrategia ofrece capacitación gratuita para fortalecer las habilidades de los conductores, abordando temas de conducción responsable, prevención de accidentes y respeto a las disposiciones de tránsito vigentes en la capital neoleonesa.

DIF Monterrey impulsa la educación y prevención vial para motociclistas

Durante las jornadas de instrucción, las y los asistentes adquieren herramientas teóricas y prácticas para identificar factores de riesgo, perfeccionar sus maniobras y adoptar hábitos que reduzcan la probabilidad de percances en la vía pública.

El esquema formativo incluye prácticas de manejo en entornos controlados bajo la supervisión de instructores especializados, así como módulos dedicados a la concienciación sobre el uso adecuado del equipo de protección personal, especialmente el casco.

Asimismo, “Maneja Seguro” busca armonizar la convivencia vial entre motociclistas, automovilistas, usuarios del transporte público, ciclistas y peatones.

Programa “Maneja Seguro” impacta a quienes usan la moto como herramienta de trabajo

La iniciativa cobra especial relevancia para el sector laboral que depende del transporte sobre dos ruedas, al brindarles herramientas que protegen su integridad física durante sus jornadas cotidianas y previenen sanciones por faltas administrativas.

Al superar la cifra de 2 mil 300 participantes instruidos, el gobierno municipal consolida esta línea de acción orientada a reducir la velocidad imprudente, disminuir la siniestralidad y garantizar traslados más seguros en las avenidas de Monterrey.