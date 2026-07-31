DIF Monterrey puso en marcha el Campamento de Verano Inclusivo, un programa recreativo dirigido a niñas, niños y jóvenes usuarios de la Ciudad de la Inclusión, con el objetivo de fortalecer su desarrollo integral mediante actividades adaptadas que favorecen la convivencia, la autonomía y el aprendizaje.

La jornada inaugural se llevó a cabo en el Domo Acuático Terapéutico de la Ciudad de la Inclusión, donde las y los participantes disfrutaron de actividades acuáticas, juegos con pelotas, dinámicas recreativas y ejercicios diseñados de acuerdo con sus capacidades, en un entorno seguro, accesible e incluyente.

Campamento de Verano Inclusivo fortalece la autonomía de niñas y niños en Monterrey. (cortesía)

DIF Monterrey impulsa actividades recreativas para fortalecer la inclusión

Como parte del programa, el campamento contempla visitas a distintos espacios recreativos de Monterrey, entre ellos Amazonia, Jumpster, Draggy Toons, Playtica y La Granja de los Abuelos, con el propósito de promover la convivencia, el esparcimiento y la integración social de las personas participantes.

Las actividades fueron diseñadas por personal especializado del DIF Monterrey para estimular el desarrollo físico, cognitivo y social de niñas, niños y jóvenes, además de fortalecer habilidades relacionadas con la comunicación, el trabajo en equipo, la confianza y la independencia en un ambiente incluyente.

Campamento de Verano Inclusivo fortalece la autonomía y el desarrollo integral en Monterrey

El Campamento de Verano Inclusivo forma parte de los Campamentos de Verano DIFerentes 2026, estrategia mediante la cual el organismo ofrece alternativas recreativas y formativas para miles de niñas, niños y personas usuarias de sus distintos centros de atención, adaptando las actividades a las necesidades de cada grupo de población.

Además de ofrecer opciones de recreación durante el periodo vacacional, el programa brinda a las familias espacios de confianza donde las personas con discapacidad pueden desarrollar nuevas habilidades, fortalecer su autonomía y ampliar sus oportunidades de convivencia e inclusión comunitaria.

Con este tipo de iniciativas, Monterrey reafirma su compromiso con el fortalecimiento de políticas de inclusión social mediante programas especializados que impulsan el bienestar, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las personas con discapacidad, consolidando espacios accesibles que favorecen su participación plena en la comunidad.