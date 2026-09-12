El DIF Monterrey amplió su cobertura de atención social en la zona sur de la ciudad con la inauguración de un nuevo Centro DIF y una Defensoría Municipal en la colonia Sierra Ventana, además de la reinauguración del Centro DIF Canoas tras concluir trabajos de rehabilitación.

Estas acciones forman parte del programa “Espacios DIFerentes”, cuyo objetivo es acercar servicios de orientación, atención social y protección de derechos a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y familias de distintos sectores de Monterrey.

El nuevo Centro DIF Sierra Ventana cuenta con mobiliario nuevo, instalaciones climatizadas y rampas de acceso para ofrecer un espacio digno, accesible y funcional a las personas usuarias de la comunidad.

Entre las actividades que se impartirán se encuentran manualidades, tejido, chocolatería, corte y confección, educación inicial, inglés, apoyo escolar, bailoterapia y cangú, además de otras opciones enfocadas en el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de nuevas habilidades.

Sierra Ventana contará con Defensoría Municipal

Como parte de la ampliación de servicios, también se creó la Defensoría Municipal de Sierra Ventana, que brindará orientación, asesoría y acompañamiento para la protección y defensa de los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

Este espacio permitirá acercar atención especializada a las familias de la zona sur y facilitar el acceso a servicios relacionados con la protección de derechos y el acompañamiento ante posibles situaciones de vulnerabilidad.

La incorporación de los talleres y servicios busca ofrecer a las familias alternativas cercanas para fortalecer sus capacidades, aprovechar su tiempo libre y participar en actividades que favorezcan el bienestar individual y comunitario.

DIF Monterrey amplía atención social con nuevo Centro DIF y Defensoría en Sierra Ventana. (cortesía )

Rehabilitan Centro DIF Canoas para mejorar la atención

Además de la apertura del Centro DIF Sierra Ventana, el Centro DIF Canoas fue rehabilitado para mejorar las condiciones de atención a las familias usuarias.

Los trabajos incluyeron la renovación del salón polivalente, la instalación de nuevos espejos en el salón de bailoterapia y mejoras en el salón creativo, la cocina y el salón informativo.

También se realizó la climatización de distintas áreas, así como adecuaciones en las canchas y otros espacios del centro, con la finalidad de ofrecer instalaciones más seguras, cómodas y adecuadas para el desarrollo de las actividades.

Con la apertura del Centro DIF Sierra Ventana, la creación de su Defensoría Municipal y la rehabilitación del Centro DIF Canoas, el DIF Monterrey fortalece su presencia en la zona sur y amplía las oportunidades de atención para las familias de la comunidad.

A través del programa “Espacios DIFerentes”, el organismo busca acercar los servicios municipales a las colonias y mejorar las condiciones de los espacios destinados a la formación, recreación, convivencia y bienestar social.