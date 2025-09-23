Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, murió a los 75 años de edad.

Su muerte fue reportada hoy 23 de septiembre, sólo 7 días después de que pidiera una licencia de su cargo por cuestiones de salud.

Cabe señalar que Fernández aclaró que luego de que terminara su licencia, pretendía presentar su renuncia, “como un acto de responsabilidad” con el municipio.

¿De qué murió Mauricio Fernández? Alcalde de San Pedro Garza García padecía cáncer

El alcalde con licencia de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández, murió luego de enfrentar una grave enfermedad.

Se trata de un mesotelioma pleural, una forma agresiva de cáncer que se forma en el tejido que recubre los pulmones y la pared torácica.

Mauricio Fernández Garza pidió licencia con la intención de posteriormente renunciar a la alcaldía de San Pedro debido a su lucha contra el cáncer de pulmón que padecía.

Sin embargo, murió la noche del 22 de septiembre, luego de señalar que había decidido detener toda atención médica.

Cabe señalar que el alcalde no reveló qué tan avanzada estaba su enfermedad.

Despiden a Mauricio Fernández tras dejar la alcaldía de San Pedro Garza García

Previo al anuncio de la muerte del alcalde Mauricio Fernández Garza, las redes sociales del edil compartieron una imagen donde lo despiden y agradecen por su labor en el municipio.

Desde una historia de Instagram de la cuenta oficial de Fernández Garza, se compartió una imagen donde se puede leer un agradecimiento para el edil “por tanto y por todo”.

“Por tanto y por todo, San Pedro agradece a tío May con decoro” #OrgullodeSanPedro