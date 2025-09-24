Milarca Fernández, hija mayor de Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, acudió a la despedida de su padre, quien murió hoy 23 de septiembre de 2025, a los 75 años de edad.

Recién el 15 de septiembre de este año, Mauricio Fernández Garza había solicitado una licencia de dos semanas para separarse de su cargo, tras informar que le había regresado un agresivo cáncer que le estaba afectando los pulmones.

Tras este periodo, Mauricio Fernández Garza informó que pretendía renunciar como alcalde de San Pedro Garza García, asegurando que por motivos de salud no podía desempeñar el cargo que le fue conferido.

Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García ( Mauricio Fernández / Instagram)

La despedida de la hija de Mauricio Fernández tras su muerte

Este martes, durante el homenaje póstumo a Mauricio Fernández Garza, su hija Milarca Fernández asistió para despedirse de su padre.

Se trató de un evento especial que se realizó en la propiedad “La Milarca”, ubicada en San Pedro Garza García, Nuevo León, en donde la hija mayor de Mauricio Fernández Garza dejó un arreglo floral y besó el retrato de su padre.

Posteriormente Milarca Fernández pasó unos segundos mirando el retrato de su padre, el cual lucía un arreglo floral en la base, además de estar rodeado de diversas coronas de flores con algunos mensajes en honor a su padre.

Tras esto, la hija de Mauricio Fernández Garza se unió a otros asistentes al homenaje póstumo por la muerte de su padre, quienes le brindaron el pésame por su pérdida.

La foto de