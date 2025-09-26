Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León, dio a conocer que le va a ceder al Museo La Milarca un regalo que Mauricio Fernández le dio para que sea exhibido al público.

Fue en una publicación en sus redes sociales que el gobernador informó que entregará al Museo La Milarca un fósil que le dio el recién fallecido alcalde de San Pedro.

Al respecto, Samuel García expuso que tomó la decisión de ceder al museo el regalo que le dio Mauricio Fernández, debido a que el recinto fue declarado patrimonio cultural de Nuevo León.

Samuel García donará a La Milarca un fósil que Mauricio Fernández le regaló

El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer que donará al Museo La Milarca, el fósil que le regaló el recién fallecido alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández .

En la publicación que compartió en sus redes, el mandatario estatal indicó que el fósil que es apodado como el “Samisaurio”, será trasladado al Museo La Milarca como homenaje al legado cultural de Mauricio Fernández Garza.

Al respecto, indicó que la decisión de donar la pieza que le dio Mauricio Fernández, se trata de un gesto con el fin de el fósil esté expuesto en el recinto para “así seguir honrando su memoria y legado por la cultura de Nuevo León”.

Cabe destacar que unos cuantos días antes, el Museo La Milarca fue nombrado patrimonio cultural de Nuevo León, ante lo cual Samuel García destacó que el recinto refleja el compromiso de Mauricio Fernández con el arte y la historia.

De esa manera, Samuel García busca que el “Samisaurio” se convierta en símbolo de identidad cultural, aunque no existen detalles públicos sobre el origen de la pieza que donará.

¿Qué es el “Samisaurio”, regalo que Samuel García cederá a La Milarca?

Ante la muerte de Mauricio Fernández, presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, el gobernador Samuel García informó que donará al Museo La Milarca, el “Samisaurio”, un regalo que el alcalde le hizo.

De acuerdo con lo indicado en reportes, la pieza que cederá el gobernador se trata de un fósil auténtico que era parte de la colección privada de Mauricio Fernández, quien durante décadas reunió piezas paleontológicas, arqueológicas y artísticas.

Sin embargo, no se cuenta con detalles sobre el fósil que será albergado en el Museo La Milarca, pues no se ha especificado si es una pieza de algún dinosaurio, reptil o mamífero y tampoco se sabe cuál es su antigüedad o procedencia.

Lo que se sí se sabe es que el nombre “Samisaurio” que se le otorgó a la pieza que Samuel García entregará, es un apodo simbólico que el mismo Mauricio Fernández otorgó al fósil mezclando “Samuel” y “dinosaurio”.