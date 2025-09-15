Este lunes 15 de septiembre de 2025, Mauricio Fernández pidió licencia temporal como alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, aunque anunció que su intención es separarse del cargo de manera definitiva.

Al solicitar licencia temporal por 15 días a su cargo, Mauricio Fernández argumentó que la medida se debía a motivos de salud relacionados con su tratamiento de cáncer de pulmón.

De manera provisional, Mauricio Farah, secretario de Ayuntamiento, quedó como suplente de Mauricio Fernández.

Mauricio Fernández dejará el cargo como alcalde de San Pedro Garza García de manera definitiva

En conferencia de prensa tras solicitar licencia temporal, el alcalde Mauricio Fernández adelantó que en 15 días presentará su renuncia definitiva al cargo debido a su estado de salud.

De acuerdo con el propio alcalde de San Pedro Garza García, el 30 de septiembre presentaría oficialmente su renuncia, por lo que las dos últimas semanas de septiembre servirían como un periodo de transición con el nuevo presidente municipal sampetrino.

Para que la renuncia del alcalde de San Pedro Garza García sea válida, el cabildo municipal debe aprobarla y después, el Congreso de Nuevo León debe hacer lo propio.

Mauricio Fernández fue diagnosticado con mesotelioma pleural, un tipo de cáncer que afecta la membrana que recubre los pulmones (la pleura).

Esta es la tercera ocasión que Fernández es diagnosticado con esta enfermedad en su vida; en las pasadas fue sometido a distintos tratamientos, como radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia .

Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García (Especial)

¿Cómo se elegiría a un nuevo alcalde de San Pedro Garza García?

Para que se inicie el proceso de designación de un nuevo alcalde en San Pedro Garza García, al término de la licencia temporal, el alcalde Mauricio Fernández deberá presentar su renuncia formalmente.

El cabildo debe aprobar la renuncia; después, el Congreso de Nuevo León debe ratificar la renuncia para que se concrete.

Tras el aval de ambas instancias, el Congreso del Estado designa a la persona sustituta, generalmente es el suplente o el secretario municipal, para que termine el periodo vigente.

Se prevé que el nuevo alcalde de San Pedro Garza García comience funciones el próximo 1 de octubre.