Luego del anuncio de la muerte de Mauricio Fernández, Samuel García expresó sus condolencias a la familia y amigos del alcalde de San Pedro Garza García.

El gobernador de Nuevo León aseguró que se siente muy triste por la “desafortunada noticia” del fallecimiento del alcalde, a quien calificó como “un grande”.

Samuel García despide a Mauricio Fernández; cumplirá con homenaje a la Milarca como prometió al alcalde

Samuel García compartió un mensaje en redes sociales en el que lamentó la muerte del alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, a sus 75 años.

“Pues muy tristes amanecimos con la desafortunada noticia que falleció el ingeniero Mauricio Fernández, un grande de Nuevo León, amigo” Samuel García

El gobernador afirmó que Mauricio Fernández fue un neoleonés ejemplar que tuvo un compromiso inquebrantable para impulsar a su municipio.

Samuel García cumplirá con homenaje a la Milarca como prometió a Mauricio Fernández, para declararla patrimonio del estado, patrimonio cultural u resaltó que “también le vamos a dar para adelante”.

“También estábamos ya con los hijos preparando un homenaje para declarar patrimonio del estado, patrimonio cultural, la Milarca y pues decirle que también le vamos a dar para adelante” Samuel García

Nuevo León es lo que es gracias a la grandeza y el coraje de su gente. Un neoleonés ejemplar sin duda alguna es Mauricio Fernández.



Nuevo León es lo que es gracias a la grandeza y el coraje de su gente. Un neoleonés ejemplar sin duda alguna es Mauricio Fernández.

Con un compromiso inquebrantable trabajó durante toda su vida para impulsar al municipio de San Pedro Garza García como uno de los más modernos,…

Adiós a Mauricio Fernández: Samuel García le manda “un abrazo hasta el cielo” al alcalde de San Pedro Garza García

Finalmente, Samuel García mandó un mensaje de resignación y pésame a los amigos y familiares del alcalde de San Pedro Garza García y señaló que “en su legado ”vamos a seguir trabajando en sus proyectos“.

Asimismo, concluyó su mensaje enviando un ”abrazo hasta el cielo" a Mauricio Fernández y se puso a las órdenes, como jefe del administrativo estatal, de los familiares del alcalde.

“Un abrazo hasta el cielo y desde el estado me pongo sus órdenes a toda la familia y amigos” Samuel García

Fernández Garza padecía de un mesotelioma pleural, una forma agresiva de cáncer que se forma en el tejido que recubre los pulmones y la pared torácica.