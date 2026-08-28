El gobernador Esteban Villegas Villarreal informó que ya están listos los uniformes y útiles escolares gratuitos que serán distribuidos a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas de Durango.

Los apoyos serán entregados en tiempo y forma de cara al ciclo escolar 2026-2027, con el objetivo de contribuir a reducir los gastos que enfrentan las familias durante el regreso a clases y garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten con los materiales necesarios.

Esteban Villegas alista uniformes y útiles para el ciclo 2026-2027. (Cortesía)

Esteban Villegas prepara entrega de útiles escolares en Durango

Este año, los uniformes escolares cuentan con mejoras en su calidad, incluyendo telas más resistentes y tallas con un margen adicional para acompañar el crecimiento de los estudiantes y prolongar la duración de las prendas.

Además, ya se encuentran disponibles los libros de texto correspondientes a los distintos grados escolares, como parte de la preparación para el nuevo ciclo académico.

En total, el Gobierno de Durango distribuirá 364 mil 500 uniformes escolares: 64 mil 930 para preescolar, 198 mil 8 para primaria y 101 mil 562 para secundaria.

En cuanto a los útiles escolares, se entregarán 197 mil 992 paquetes gratuitos, de los cuales 3 mil 392 corresponden a preescolar y 194 mil 600 a primaria. Los materiales estarán integrados de acuerdo con las actividades y necesidades de cada grado.

Esteban Villegas alista uniformes y útiles para el ciclo 2026-2027. (Cortesía)

Con la entrega gratuita de uniformes y útiles escolares, el Gobierno de Durango busca disminuir el impacto económico del regreso a clases y acompañar a las familias durante el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

La administración estatal señaló que estos apoyos están dirigidos a estudiantes de educación básica de escuelas públicas, con el propósito de contribuir a que niñas, niños y adolescentes acudan a las aulas en igualdad de condiciones.