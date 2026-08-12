El Gobierno de Nuevo León celebró la quinta edición de PROVEE NL 2026 “Sinergia”, el evento de compras públicas más grande de México, que consolidó a la entidad como referente nacional en innovación, transparencia y profesionalización de la contratación pública.

El evento fue organizado por la Secretaría de Administración, a través de la Dirección General COMPRO Nuevo León, con el objetivo de generar oportunidades de negocio, intercambio de conocimiento y colaboración en materia de compras públicas.

El encuentro reunió a representantes del sector empresarial, dependencias estatales y municipales, universidades, cámaras, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, para generar oportunidades de negocio, intercambio de conocimiento y colaboración.

PROVEE NL 2026 ofreció seis conferencias y paneles, un piso de exposición con 100 módulos, reuniones de vinculación y el Centro de Asesoría COMPRO NL, donde empresas y personas interesadas recibieron orientación sobre el padrón de proveedores y los procesos de contratación.

PROVEE NL impulsa la transparencia en las compras públicas

Durante la inauguración, la Secretaria de Administración, Gloria Morales Martínez, destacó el trabajo realizado para desarrollar un nuevo modelo de compras públicas transparente y abierto, orientado a llevar bienes y servicios a la ciudadanía.

En 2022 hablamos de una idea que se convirtió en nuestra guía: la Nueva Gestión. Dijimos que significaba hacer las cosas bien y a los ojos de todas y todos. Hoy aquella idea dejó de ser una promesa: se convirtió en una transformación que ya puede verse, medirse y sentirse. Gloria Morales Martínez, Secretaria de Administración

Destacó la apertura de los espacios de trabajo para hacer visibles las decisiones y reducir la discrecionalidad, así como la profesionalización del personal, muestra de ello es la graduación de la primera generación de servidoras y servidores públicos que concluyó el Máster en Contratación Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Nuevo León celebra quinta edición de PROVEE NL. (cortesía)

Nuevo León abre más de 16 mil procesos de contratación

Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, Nuevo León aplicó MAPS, la metodología internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y se convirtió en la primera entidad subnacional del mundo en someter su sistema de compras públicas a esta evaluación.

La Secretaria de Administración, Gloria Morales Martínez, también resaltó la implementación del Estándar de Datos Abiertos para las Contrataciones Públicas, un modelo que publica información de más de 16 mil procesos de contratación de más de 190 dependencias gubernamentales.

A su vez, la Secretaria de Administración resaltó que todos estos avances convergen en la Transformación Integral del Sistema de Contratación Pública de Nuevo León, un proyecto con componentes digitales, profesionales, normativos, de integridad, sostenibilidad y transparencia.

Cuidar los recursos públicos no termina cuando se firma un contrato: termina cuando el bien o el servicio llega con la calidad, el tiempo y el impacto que la ciudadanía necesita. Gloria Morales Martínez, Secretaria de Administración

Mientras que agradeció la colaboración de organismos e instituciones como el BID, la OCDE, la OEA, Consejo Nuevo León, el Fondo de Cooperación Chile-México, ChileCompra, GIZ, Hagámoslo Bien, IMCO, OCP, REDICOP, RICG, Transparencia Mexicana, UNOPS, la Secretaría de las Mujeres y USAID.

Cada alianza nos aportó conocimiento, metodología, exigencia y una mirada distinta. Colaborar no diluye responsabilidades; multiplica capacidades. Gloria Morales Martínez, Secretaria de Administración

Este evento se realizó además en el marco de una semana de proyección internacional para Nuevo León, previo a la vigésima Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, que reunirá en al estado con representantes de más de 30 países.