El gobernador Samuel García destacó los avances de Nuevo León en materia social, entre ellos la reducción de la pobreza, mejoras en educación y salud, acceso a servicios básicos de vivienda y programas de atención a grupos vulnerables.

Hoy Nuevo León, además de ser primer lugar en riqueza, también somos primer lugar en lo social. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Durante la emisión de Nuevo León Informa, realizada en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal señaló que la entidad registra avances en distintos indicadores sociales y destacó programas como Ayudamos, las escuelas de tiempo completo y la Universidad Ciudadana.

Nuevo León, primer lugar nacional en indicadores sociales: Samuel García (cortesía )

Nuevo León reduce pobreza extrema de 2 a 0.5 por ciento

El gobernador de Nuevo León señaló que uno de los principales logros es la reducción de la pobreza. Explicó que la pobreza general disminuyó de 25 a 10 por ciento, mientras que la pobreza moderada pasó de 22 a 10 por ciento y la pobreza extrema bajó de 2 a 0.5 por ciento.

Precisó que 94 mil personas dejaron la pobreza extrema, la población considerada no pobre y no vulnerable aumentó 34 por ciento, lo que, dijo, representa un crecimiento importante de la clase media.

El gobernador Samuel García sostuvo que la meta es continuar reduciendo estos indicadores hasta alcanzar niveles mínimos de pobreza extrema.

Hemos construido un estado con piso parejo para todos y lo que más me enorgullece, un estado que ya sacó bandera blanca. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Destacan avances en educación y salud

En materia educativa, el gobernador Samuel García resaltó el funcionamiento de las escuelas de tiempo completo, que mantienen jornadas de ocho horas e incorporan actividades extracurriculares como inglés, computación y deportes, además de proporcionar apoyos como uniformes, mochilas, calzado y alimentación.

El gobernador de Nuevo León explicó que este modelo también permite apoyar a madres y padres de familia que trabajan, al ofrecer un espacio seguro para sus hijos durante una jornada amplia. Asimismo, destacó que Nuevo León registra el menor rezago educativo del país y que se ha fortalecido la atención para niñas, niños y adolescentes con autismo y otras condiciones de neurodivergencia.

El Estado ya empieza a poner salón especial o maestro sombra y la meta es que este año vamos a llegar a los 80 mil registrados y diagnosticados. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Otro de los avances señalados fue el crecimiento de la Universidad Ciudadana, que pasó de tres mil a 30 mil estudiantes y que este año contempla el inicio de programas de doctorado en línea.

En materia de salud, el gobernador Samuel García destacó que 93 por ciento de las y los neoleoneses cuentan con cobertura de salud, además de señalar que Nuevo León ocupa el primer lugar en distintos indicadores relacionados con acceso a servicios médicos y esperanza de vida.

Nuevo León, primer lugar nacional en indicadores sociales: Samuel García (cortesía )

Programas sociales benefician a miles de personas

El gobernador de Nuevo León también resaltó los avances en acceso a servicios básicos de vivienda, donde el 98.1 por ciento de la población cuenta con estos servicios, así como los resultados en alimentación, atención a mujeres en situación de violencia, participación ciudadana y cultura.

Entre los programas sociales mencionados destacó Ayudamos, mediante el cual se han entregado alimentos a 553 mil personas a través de Hambre Cero.

Además, 106 mil mujeres reciben apoyos económicos y beneficios de transporte, mientras que 16 mil personas con discapacidad también forman parte de los programas de apoyo.

En el ámbito cultural, el gobernador Samuel García anunció que el espacio que anteriormente ocupaba el Penal del Topo Chico será transformado en un museo dentro del Parque Libertad, con áreas destinadas a niñas y niños, así como a personas adultas mayores.

Aquí nadie se queda atrás. Samuel García, gobernador de Nuevo León

El gobernador Samuel García reconoció el trabajo realizado por las dependencias que integran el Gabinete de Igualdad para Todas las Personas y afirmó que los resultados alcanzados reflejan una política pública orientada a generar condiciones de igualdad y oportunidades para toda la población de Nuevo León.