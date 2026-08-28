El gobierno de Nuevo León, a cargo de Samuel García, extenderá un exhorto a PEMEX y la SEMARNAT al determinar que dichas condiciones apuntan a procesos de refinación de hidrocarburos de la refinería de Cadereyta.

El documento será presentado a través de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, encabezada por Raúl Lozano Caballero, quien detalló que el llamado se hará también a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, así como al Gobierno Federal.

Refinería de Cadereyta concentra los reportes por mal olor

El director de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano Caballero, indicó que

el día martes 25 de agosto, la dinámica de los vientos permitió la observación de la procedencia de los malos olores desde radar, visualizándose su desplazamiento desde la zona de Cadereyta, pasando por Juárez, Guadalupe, Monterrey, Escobedo, y llegando hasta García, en donde se concentran los reportes de olores.

Por este motivo, el director de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano Caballero, tras analizar las condiciones meteorológicas, principalmente las de dirección y velocidad del viento, así como la trayectoria y dispersión de la pluma, los indicios que se tienen apuntan directamente a procesos de refinación de hidrocarburos en la refinería de Cadereyta, la cual sostuvo, es de atribución federal.

Es momento de que la autoridad federal intervenga. Necesitamos que se revise lo que está ocurriendo en la refinería, que se determinen las causas de estas emisiones y que se tomen, sobre todo, las medidas necesarias para que la ciudadanía pueda estar tranquila y tenga información responsable. Raúl Lozano Caballero, director de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León

Secretaría de Medio Ambiente mantendrá monitoreo a malos olores

Además, precisó que la Secretaría de Medio Ambiente mantendrá los recorridos y el monitoreo para una conclusión técnica definitiva, atendiendo la preocupación de las familias de Nuevo León.