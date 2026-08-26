Andrés Mijes, alcalde de Escobedo, aseguró que el gobernador Samuel García quiere imponer al candidato de Morena en las elecciones 2027.

“Lo que hemos detectado es una injerencia del gobernador Samuel García…está tratando de inmiscuirse en los procesos internos de los partidos aquí en Nuevo León, particularmente en Morena” Andrés Mijes

De acuerdo con el aspirante a la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación de Morena en Nuevo León, Samuel García quiere que su esposa, Mariana Rodríguez, sea la próxima gobernadora.

Asimismo, reiteró que para lograr una elección a modo, busca meterse en la decisión de los partidos “con su poder corruptor”.

Andrés Mijes: Samuel García busca elección a modo para Mariana Rodríguez

De acuerdo con Andrés Mijes, Samuel García busca crear una “elección a modo” para que Mariana Rodríguez gane las elecciones 2027.

En entrevista para Azucena Uresti, el aspirante a la candidatura de Morena en Nuevo León resaltó que, con Luis Donaldo Colosio buscando la gubernatura de Sonora, el camino en Movimiento Ciudadano para Rodríguez se abre.

“Está tratando de buscar candidato a modo también en otros partidos. Como ya Colosio decidió irse de candidato a Sonora, se abre camino para que su esposa Mariana Rodríguez sea la candidata de MC y quiere tener en todos los partidos candidatos a modo” Andrés Mijes

Asimismo, señaló que Samuel García no sólo busca meterse en el proceso interno de Morena, sino también en el del PAN donde, “con su poder corruptor para descarrilar”, busca Adrián de la Garza no participe en la contienda.

Andrés Mijes pide que se muestren las encuestas para decidir al candidato de Morena en Nuevo León

Por otra parte, Andrés Mijes señaló que “lo más conveniente” será que Morena muestre los resultados de las encuestas para determinar a su coordinador o coordinadora en Nuevo León.

Con esto, busca que no se realice una elección falsa y antidemocrática como la que busca Samuel García.

“Creo que lo más conveniente es que se muestren las encuestas, que veamos con nuestros propios ojos que perdimos en un proceso que es totalmente técnico” Andrés Mijes

Asimismo, resaltó que no considera que exista algún problema con que se enseñen las encuestas ya que “eso es lo más lógico y lo más justo”.