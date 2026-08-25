Desde Monterrey, Andrés Mijes hizo un llamado a defender el rumbo político de Nuevo León y a construir un proyecto de estado que ponga al frente a las familias, el desarrollo económico y la voluntad ciudadana.

El edil señaló que la entidad ha perdido tiempo clave en confrontaciones e improvisaciones políticas, por lo que instó a concentrar los esfuerzos en soluciones reales. En este marco, planteó la creación de una Gran Alianza Norteña que integre a empresarios, trabajadores, universidades y sociedad civil.

Nuevo León no se entrega. Morena tampoco. El Gobierno estatal no puede usar su poder corrupto para intentar crear una continuidad de la extorsión. Andrés Mijes, Alcalde de Escobedo con Licencia.

Andrés Mijes convoca a un frente amplio y apoya proyecto de Claudia Sheinbaum

Ante este escenario, Andrés Mijes convocó a consolidar un frente plural con el sector productivo y académico para impulsar una transformación basada en principios de justicia social y crecimiento económico sin impositivos externos.

Finalmente, subrayó la importancia de estrechar el trabajo coordinado entre la entidad y el Gobierno Federal, llamando a fortalecer la alianza de Nuevo León con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para consolidar una nueva etapa de desarrollo en la región.