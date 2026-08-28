En el Día de las Personas Adultas Mayores, el aspirante a la Transformación, Andrés Mijes reconoció el legado de quienes han contribuido con esfuerzo y dedicación a la construcción de Nuevo León y refrendó su compromiso de impulsar acciones para garantizarles una vida digna.

Durante una reunión con personas adultas mayores, el aspirante a la Transformación destacó su papel como protagonistas de la historia y señaló que la Transformación y la 4T Norteña continuarán trabajando de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum para atender las necesidades de este sector.

Andrés Mijes reconoce legado de adultos mayores en Nuevo León. (cortesía )

Mijes reconoce legado de los adultos mayores

El aspirante a la Transformación, Andrés Mijes afirmó que apoyar a las personas adultas mayores representa reconocer las aportaciones que han realizado a sus familias, comunidades y al país.

Porque apoyarlos no es regalarles nada: es reconocer todo lo que ya le dieron a México. Ése es el compromiso de la Transformación y de nuestra 4T Norteña: que nadie se sienta olvidado y que sepan que no recorrerán solos esta etapa de su vida. Andrés Mijes, aspirante de Morena en Nuevo León

El aspirante a la Transformación, Andrés Mijes señaló que las personas adultas mayores continúan haciendo historia y merecen un lugar especial dentro de la sociedad por sus enseñanzas y por el papel que han desempeñado en el desarrollo de Nuevo León.

Ustedes siempre le dijeron sí a su familia. Y ahora, con nuestra Presidenta, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y con la Transformación, nosotros también les decimos sí, para que estén tranquilos, respaldados y con todo el respeto que se merecen. Andrés Mijes, aspirante de Morena en Nuevo León

Andrés Mijes reconoce legado de adultos mayores en Nuevo León. (cortesía )

Destacan historias de adultos mayores de Nuevo León

El aspirante a la Transformación, Andrés Mijes señaló que celebrar a las personas adultas mayores también significa reconocer sus historias y el camino que abrieron para las nuevas generaciones.

Por ello, refrendó su compromiso de continuar impulsando acciones que les permitan vivir esta etapa con bienestar, acompañamiento y dignidad.

Días atrás, el aspirante a la Transformación visitó la colonia Los Ángeles, en San Nicolás de los Garza, donde se reunió con un grupo de mujeres adultas mayores que compartieron historias y recuerdos sobre cómo era Nuevo León en otros tiempos. Durante ese encuentro, las mujeres también expresaron su deseo de que el estado vuelva a recuperar su grandeza.