En el Día de las Personas Adultas Mayores, el aspirante a la Transformación, Andrés Mijes reconoció el legado de quienes han contribuido con esfuerzo y dedicación a la construcción de Nuevo León y refrendó su compromiso de impulsar acciones para garantizarles una vida digna.

Durante una reunión con personas adultas mayores, el aspirante a la Transformación destacó su papel como protagonistas de la historia y señaló que la Transformación y la 4T Norteña continuarán trabajando de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum para atender las necesidades de este sector.

Andrés Mijes reconoce legado de adultos mayores en Nuevo León.
Andrés Mijes reconoce legado de adultos mayores en Nuevo León. (cortesía )

Mijes reconoce legado de los adultos mayores

El aspirante a la Transformación, Andrés Mijes afirmó que apoyar a las personas adultas mayores representa reconocer las aportaciones que han realizado a sus familias, comunidades y al país.

Porque apoyarlos no es regalarles nada: es reconocer todo lo que ya le dieron a México. Ése es el compromiso de la Transformación y de nuestra 4T Norteña: que nadie se sienta olvidado y que sepan que no recorrerán solos esta etapa de su vida.

Andrés Mijes, aspirante de Morena en Nuevo León

El aspirante a la Transformación, Andrés Mijes señaló que las personas adultas mayores continúan haciendo historia y merecen un lugar especial dentro de la sociedad por sus enseñanzas y por el papel que han desempeñado en el desarrollo de Nuevo León.

Ustedes siempre le dijeron sí a su familia. Y ahora, con nuestra Presidenta, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y con la Transformación, nosotros también les decimos sí, para que estén tranquilos, respaldados y con todo el respeto que se merecen.

Andrés Mijes, aspirante de Morena en Nuevo León
Andrés Mijes reconoce legado de adultos mayores en Nuevo León.
Andrés Mijes reconoce legado de adultos mayores en Nuevo León. (cortesía )

Destacan historias de adultos mayores de Nuevo León

El aspirante a la Transformación, Andrés Mijes señaló que celebrar a las personas adultas mayores también significa reconocer sus historias y el camino que abrieron para las nuevas generaciones.

Por ello, refrendó su compromiso de continuar impulsando acciones que les permitan vivir esta etapa con bienestar, acompañamiento y dignidad.

Días atrás, el aspirante a la Transformación visitó la colonia Los Ángeles, en San Nicolás de los Garza, donde se reunió con un grupo de mujeres adultas mayores que compartieron historias y recuerdos sobre cómo era Nuevo León en otros tiempos. Durante ese encuentro, las mujeres también expresaron su deseo de que el estado vuelva a recuperar su grandeza.