El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, respondió a los señalamientos realizados por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y aseguró que no participará en una confrontación política, sino que continuará enfocándose en los resultados de su administración.

En rueda de prensa, el edil negó haber abandonado el municipio y sostuvo que su prioridad seguirá siendo atender las necesidades de las familias de Escobedo y del estado.

Andrés Mijes rechaza acusaciones de Samuel García y destaca avances en Escobedo. (Cortesía)

Andrés Mijes rechaza acusaciones de Samuel García y defiende su gestión

Andrés Mijes afirmó que no responderá con descalificaciones a las críticas del mandatario estatal, al considerar que la confrontación no contribuye a resolver los problemas que enfrenta Nuevo León.

El alcalde también rechazó que se le califique como “malagradecido” y aseguró que el Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha respaldado al municipio con acciones y apoyos sin condicionamientos.

Como parte de la defensa de su administración, destacó que Escobedo cuenta con las finanzas más sólidas de su historia, con un presupuesto cercano a los 4 mil millones de pesos, más de mil 700 millones de pesos en ingresos propios y los tres indicadores financieros en semáforo verde de la Secretaría de Hacienda.

Andrés Mijes destaca inversión, empleo y avances en seguridad en Escobedo

El presidente municipal aseguró que durante su administración se han concretado más de 5 mil millones de dólares en inversión, además de la generación de más de 20 mil empleos.

En materia de seguridad, señaló que Escobedo cuenta con la única policía municipal de Nuevo León con Triple Certificación Internacional CALEA, lo que, dijo, refleja el fortalecimiento de la corporación.

Respecto al proyecto del Triángulo Norte, Mijes rechazó las declaraciones del gobernador Samuel García sobre una presunta obra inconclusa por parte del municipio.

Afirmó que el Gobierno de Escobedo cumplió con las obligaciones que le correspondían y sostuvo que ahora es el Gobierno de Nuevo León el que debe aportar más de 230 millones de pesos comprometidos para concluir la obra.

Finalmente, Andrés Mijes reiteró que Nuevo León requiere mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno y llamó a dejar atrás la confrontación política para privilegiar el cumplimiento de compromisos y la entrega de resultados a la ciudadanía.