Andrés Mijes se reunió con habitantes de los municipios de Hidalgo y Mina, en el norte de Nuevo León, donde afirmó que es momento de hacer justicia a las regiones que, aseguró, han permanecido en el olvido por administraciones que han privilegiado las “selfies” por encima del bienestar de la población.

Durante su gira, el aspirante a Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional encabezó en Mina la Asamblea Informativa sobre la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, donde llamó a impulsar una estrategia que permita aprovechar el potencial económico y productivo de la región en beneficio de las familias.

Andrés Mijes llama a fortalecer el desarrollo de Mina e Hidalgo en Nuevo León. (Cortesía)

Andrés Mijes propone impulsar el desarrollo del norte y sur de Nuevo León

En su mensaje, Andrés Mijes señaló que, al igual que los municipios del sur del estado, las comunidades del norte enfrentan rezagos en materia de inversión, desarrollo, educación, transporte público y servicios de salud, pese a su cercanía con la zona metropolitana.

Posteriormente visitó el municipio de Hidalgo, donde sostuvo que es necesario promover un desarrollo más equilibrado para todas las regiones de Nuevo León.

El aspirante destacó que Mina e Hidalgo cuentan con fortalezas distintas, pero comparten la falta de atención a las necesidades de sus habitantes.

En ese sentido, aseguró que Mina tiene las condiciones para consolidarse como un polo de inversión, conectividad y generación de empleos gracias a su riqueza natural y productiva, mientras que Hidalgo posee el potencial para convertirse en un destino turístico capaz de generar prosperidad para las familias de la región.

Asimismo, subrayó la necesidad de impulsar acciones que permitan a las y los jóvenes encontrar oportunidades en sus municipios y evitar que tengan que migrar en busca de mejores condiciones de vida.

Andrés Mijes destaca a la 4T Norteña como modelo de desarrollo con justicia social

Durante los encuentros con habitantes de ambos municipios, Andrés Mijes explicó que la 4T Norteña plantea un modelo de desarrollo que coloca en el centro el bienestar de las personas y el crecimiento con justicia social, en concordancia con el Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, reiteró que es indispensable abrir nuevas oportunidades para todas las regiones del estado y evitar que alguna comunidad permanezca rezagada.

Finalmente, informó que continuará recorriendo municipios de Nuevo León para dialogar con la ciudadanía y construir, junto con distintos sectores, propuestas orientadas al desarrollo de la entidad.