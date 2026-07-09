Andrés Mijes afirmó desde Salinas Victoria que el crecimiento económico solo genera bienestar cuando está acompañado de planeación, orden y justicia social, por lo que llamó a consolidar un modelo de desarrollo que garantice mejores condiciones de vida para las familias de Nuevo León.

Durante una Asamblea Informativa realizada en la colonia Agropecuaria Emiliano Zapata, el aspirante a Coordinador de la Defensa Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional escuchó las principales necesidades de los habitantes, quienes señalaron la falta de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y transporte público, además del rezago que enfrenta la comunidad.

Andrés Mijes plantea un crecimiento con orden para Nuevo León

Ante los vecinos, Andrés Mijes sostuvo que el desarrollo de un municipio debe traducirse en beneficios reales para la población y no limitarse al crecimiento económico.

En ese sentido, señaló que este modelo coincide con los objetivos del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual busca que el desarrollo llegue acompañado de mejores oportunidades para la ciudadanía.

Asimismo, aseguró que la 4T Norteña promueve un esquema de crecimiento basado en la justicia social, la planeación, la cercanía con la población y la honestidad, como ejes para fortalecer el desarrollo de Nuevo León.

La 4T Norteña busca impulsar infraestructura y servicios públicos

Mijes destacó que la propuesta de la 4T Norteña contempla un desarrollo ordenado, donde el crecimiento económico vaya de la mano con infraestructura, movilidad, servicios públicos y mayores oportunidades para las familias.

Finalmente, reiteró que la Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional busca impulsar un crecimiento con planeación y justicia social para que todos los municipios de Nuevo León avancen sin dejar a nadie atrás.