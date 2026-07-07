Andrés Mijes llamó a dejar atrás la política de las apariencias y aseguró que la ciudadanía demanda gobiernos auténticos, cercanos y con resultados, durante las Asambleas Informativas de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional que realiza como parte de su recorrido por Nuevo León.

El aspirante sostuvo que la población está cansada de liderazgos construidos a partir de la imagen y la mercadotecnia, por lo que consideró necesario impulsar perfiles con experiencia, presencia en el territorio y capacidad para responder a las necesidades de la ciudadanía.

Andrés Mijes apuesta por una política de cercanía y resultados en Nuevo León

Andrés Mijes afirmó que no busca proyectar una figura perfecta, sino presentarse como un servidor público con experiencia de gobierno, trabajo comprobado y cercanía con la gente.

En ese sentido, señaló que su propuesta se basa en el esfuerzo, la constancia y la presencia permanente en las comunidades, más que en la construcción de una imagen pública.

El aspirante reiteró que la confianza ciudadana se recupera con resultados, escuchando de manera directa a la población y manteniendo presencia constante en las colonias, ya que, afirmó, la transformación se construye todos los días y no solo durante los procesos electorales.

Andrés Mijes llama a dejar atrás la política de las apariencias. (Cortesía)

Asimismo, aseguró que continuará recorriendo Nuevo León para dialogar con la ciudadanía, al considerar que la mejor forma de fortalecer la Transformación es conocer de primera mano las necesidades de las comunidades.

Durante su gira, Andrés Mijes señaló que también busca sumar voluntades y consolidar el respaldo de quienes comparten los principios del movimiento, con el objetivo de convertirse en Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional.

Finalmente, destacó que la 4T Norteña ha demostrado que es posible impulsar un modelo de gobierno basado en el crecimiento económico, el bienestar social y la innovación, como una propuesta que busca replicar los objetivos del Plan México en Nuevo León.