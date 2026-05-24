El alcalde Andrés Mijes presentó el nuevo Reglamento y Plataforma Ambiental de Escobedo, un modelo enfocado en fortalecer la gestión ambiental, el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable mediante herramientas innovadoras únicas en México.

Con esta estrategia, Escobedo busca consolidarse como referente nacional en transformación ambiental al implementar mecanismos digitales y normas enfocadas en impulsar una industria limpia, transparente y libre de contaminación.

Andrés Mijes fortalece modelo ambiental en Escobedo

Ante Samantha Covarrubias, subdelegada de PROFEPA; Pablo Chávez, delegado de SEMARNAT, y representantes de la iniciativa privada, Andrés Mijes destacó que esta nueva visión apuesta por reglas claras, trámites transparentes y tecnología de vanguardia para garantizar un entorno más sano y brindar certeza a quienes generan empleo e invierten en la ciudad.

Gracias a la colaboración con PROFEPA, Escobedo avanza hacia una administración ambiental enfocada en la prevención y respaldada por herramientas modernas para atender desafíos ecológicos.

Durante la presentación también se dio a conocer el primer Reglamento Ambiental Municipal, el cual integra temas de gestión ambiental, cambio climático, economía circular, movilidad sustentable y bienestar animal en un solo instrumento jurídico.

Con ello, Escobedo se convierte en el primer municipio del país donde el propio gobierno deberá cumplir estándares ambientales, obtener autorizaciones, someterse a evaluaciones y rendir cuentas públicas sobre su desempeño ecológico.

Escobedo implementa sistema ambiental 100% digital

Como parte de este nuevo esquema, la administración municipal anunció que Escobedo será la primera ciudad con trámites ambientales completamente digitales, permitiendo que empresas gestionen licencias ambientales y cédulas de operación desde sus oficinas.

Andrés Mijes señaló que el crecimiento económico y la protección ambiental pueden avanzar de manera conjunta mediante coordinación con especialistas y la iniciativa privada para establecer estándares claros y eficientes.

El alcalde subrayó que su administración apuesta por eliminar prácticas burocráticas innecesarias y construir procesos transparentes y accesibles para todos los sectores productivos.

Además, destacó que Nuevo León requiere modelos modernos de gestión ambiental basados en evidencia y tecnología, donde el crecimiento industrial pueda convivir con la responsabilidad ecológica.

Andrés Mijes impulsa industria limpia en Escobedo. (Cortesía)

Andrés Mijes fortalece monitoreo ambiental y prevención climática en Escobedo

El municipio contará también con una plataforma conectada al Sistema Municipal de Información Ambiental, lo que permitirá generar datos en tiempo real para fortalecer la toma de decisiones.

Asimismo, se creará un Fondo Ambiental Municipal enfocado en restauración ecológica, conservación ambiental, mitigación de riesgos y atención de contingencias climáticas.

La administración fortalecerá además la Red Municipal de Monitoreo Ambiental, que actualmente opera con cinco equipos activos y busca alcanzar 15 estaciones para generar información oficial y activar sistemas digitales de alerta temprana.

Finalmente, Andrés Mijes aseguró que estas acciones redefinen el rumbo de Escobedo bajo una visión de crecimiento con justicia ambiental, sin perder la esencia industrial que caracteriza al norte del país.