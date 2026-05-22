El Municipio de Escobedo y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) reconocieron a las y los ganadores de la primera edición del Premio Nacional de Ensayo Histórico “General Mariano Escobedo”, iniciativa que busca fortalecer la memoria colectiva y reivindicar el legado del destacado héroe militar mexicano.

Desde la Librería del Fondo de Cultura Económica “Rosario Castellanos”, en la Ciudad de México, el alcalde Andrés Mijes, acompañado por Paco Ignacio Taibo II y Felipe Ávila, director general del INEHRM, encabezó la ceremonia de premiación de esta convocatoria nacional.

Andrés Mijes reconoce a ganadores del Premio Histórico Mariano Escobedo

Durante su mensaje, Andrés Mijes destacó que el legado de Mariano Escobedo continúa vigente más de 200 años después de su nacimiento, al representar valores como patriotismo, compromiso y transformación social, principios que hoy inspiran el modelo de la 4T Norteña.

El edil señaló que este reconocimiento también busca reivindicar la participación histórica de los héroes del norte del país, quienes durante años tuvieron menor presencia en la historia oficial pese a sus aportaciones a la construcción de México.

De manera especial participaron Rafael y Rosario Rosas Quiroz, tataranietos del General Mariano Escobedo, quienes agradecieron el esfuerzo por rescatar y difundir la memoria histórica del héroe nacional.

El primer lugar fue otorgado a Héctor Manuel Strobel del Moral, académico de la Ciudad de México, por el ensayo “Al servicio de la República. Los días del Coronel Mariano Escobedo 1860-1864”, trabajo que destacó por su rigor histórico y aportación a la difusión de la vida y legado del General Mariano Escobedo.

Premio Nacional de Ensayo Histórico reconoce legado del General Mariano Escobedo. (Cortesía)

Andrés Mijes destaca participación nacional en el Premio Histórico Mariano Escobedo

Andrés Mijes resaltó que esta primera edición, realizada en el marco del Bicentenario del Natalicio del General Mariano Escobedo, contó con la participación de más de 50 personas de distintas entidades del país, quienes presentaron investigaciones y ensayos enfocados en profundizar la dimensión histórica del militar mexicano.

Asimismo, informó que en el marco del 124 aniversario luctuoso del General Mariano Escobedo se realizarán guardias de honor en la Rotonda de las Personas Ilustres, ubicada en el Panteón de Dolores.

Para concluir las actividades conmemorativas, se presentará la función de gala de la obra de teatro “Un General a la Sombra”, escrita y dirigida por Hernán Galindo y protagonizada por el actor Rodrigo Murray.