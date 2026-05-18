Andrés Mijes y la Arquidiócesis de Monterrey consolidaron una alianza institucional mediante la entrega de 11 comodatos para la construcción de nuevas iglesias en distintos sectores de Escobedo.

Durante el evento, el alcalde destacó la importancia de ejercer un gobierno con responsabilidad, resultados y sentido social, al señalar que la visión de la 4T Norteña se basa en el compromiso con la ciudadanía y el fortalecimiento de la comunidad.

Andrés Mijes destaca valores, comunidad y desarrollo social en Escobedo

En compañía de Monseñor Heriberto Cavazos Pérez, representante del arzobispo Rogelio Cabrera López, el edil resaltó que Nuevo León se ha construido a partir del trabajo, la fe, el esfuerzo y el orgullo de los orígenes humildes.

Mijes subrayó que las sociedades fuertes no se construyen desde la división o el egoísmo, sino mediante una responsabilidad compartida enfocada en el bienestar colectivo y el fortalecimiento del tejido social.

Además, explicó que la 4T Norteña busca impulsar crecimiento económico, inversión y seguridad, al mismo tiempo que fortalece valores, educación, comunidad y desarrollo social en las colonias del municipio.

También destacó que muchas familias y empresarios de Nuevo León comparten historias de esfuerzo y superación, por lo que se reconoce más a quienes construyen y cumplen con resultados que a quienes sólo aparentan.

Escobedo fortalece el tejido social con nuevas iglesias y espacios comunitarios

El alcalde señaló que esta alianza permitirá que más familias encuentren orientación, acompañamiento y espacios de convivencia que contribuyan a fortalecer el tejido social y promover entornos de paz.

Añadió que el desarrollo no debe medirse únicamente por el crecimiento económico, sino también por la capacidad de generar bienestar, sentido humano y cohesión comunitaria.

Con la entrega de estos comodatos, el Municipio de Escobedo reafirma su compromiso de seguir impulsando proyectos enfocados en el bienestar integral y el fortalecimiento de las comunidades.