El alcalde de General Escobedo, Andrés Mijes, entregó el Premio al Mérito Policial a 130 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por su participación en operativos relevantes, aseguramientos y acciones consideradas heroicas en favor de la población.

La ceremonia se realizó en las instalaciones de la corporación municipal, donde el mandatario destacó el trabajo de los oficiales que participaron en detenciones de generadores de violencia, decomisos de armas y drogas, así como rescates y acciones de protección ciudadana.

Escobedo fortalece seguridad con acreditación internacional CALEA

Durante su mensaje, Andrés Mijes aseguró que la estrategia de seguridad en Escobedo se basa en preparación, coordinación y cercanía con la comunidad, alejándose de improvisaciones o discursos mediáticos.

Policía de Escobedo destaca por operativos contra el crimen organizado (cortesía)

El alcalde resaltó que la corporación de Escobedo cuenta actualmente con una triple acreditación internacional CALEA, reconocimiento que avala estándares de calidad y profesionalización en materia de seguridad pública.

Además, subrayó que las acciones implementadas en el municipio están alineadas con la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Policía de Escobedo destaca por operativos contra el crimen organizado (cortesía)

Finalmente, Mijes destacó que los cambios realizados dentro de la corporación han contribuido a fortalecer la confianza ciudadana hacia la Policía de Escobedo, considerada por el gobierno municipal como pieza clave para la construcción de paz en Nuevo León.