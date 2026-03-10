El modelo de Reconstrucción del Tejido Social, eje central de la llamada 4T Norteña, fue presentado por el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, durante una conferencia en la Universidad de Monterrey (UDEM).

La estrategia busca fortalecer la paz cívica, la convivencia comunitaria y el desarrollo económico desde las colonias, a partir de la participación ciudadana y la articulación con instituciones educativas y organizaciones sociales.

Durante su exposición, Mijes explicó que el tejido social es la base para construir justicia, bienestar, inversión y armonía social, elementos indispensables para consolidar ciudades más seguras, humanas y competitivas.

Andrés Mijes destaca en la UDEM la importancia de reconstruir el tejido social desde las colonias

El alcalde señaló que este modelo se ha construido con la colaboración de universidades, organizaciones sociales y la propia comunidad. Para ello, se han retomado referencias como el trabajo del Padre Jorge Atilano y metodologías impulsadas desde la UDEM enfocadas en el buen convivir, la mediación comunitaria y la construcción de paz desde lo local.

Como parte de esta estrategia, el municipio ha impulsado distintas generaciones de personas formadas en reconstrucción del tejido social, además de consolidar una red de 850 replicadores comunitarios que llevan esta metodología a las colonias y multiplican sus resultados.

Andrés Mijes comparte con estudiantes de la UDEM el modelo de reconstrucción del tejido social en Escobedo. (Cortesía )

Andrés Mijes destaca la importancia del tejido social para el desarrollo económico

Andrés Mijes también destacó que el fortalecimiento del tejido social tiene efectos directos en el desarrollo económico y la seguridad pública.

Bajo este enfoque, Escobedo ha logrado atraer inversiones estratégicas como Canadá City Center, Costco y Mercado Libre, proyectos que en conjunto representan miles de millones de pesos en inversión y la generación de más de 20 mil empleos en la Zona Metropolitana de Nuevo León.

En materia de seguridad, explicó que el trabajo comunitario se complementa con el modelo PROXPOL, una policía de proximidad profesional que busca fortalecer la confianza entre ciudadanía y autoridades mediante participación social, tecnología y capacitación policial.

Asimismo, señaló que este modelo combina el capitalismo social con identidad norteña, inspirado en el pensamiento de Eugenio Garza Sada, con el humanismo social impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, orientado al crecimiento con justicia.

Finalmente, el alcalde afirmó que la reconstrucción de la comunidad inicia en las colonias, pero debe proyectarse hacia toda la Zona Metropolitana de Nuevo León, mediante la colaboración entre gobierno, universidades, sector privado y sociedad.