Este jueves 5 de marzo, el Alcalde Andrés Mijes encabezó la ceremonia del Premio al Mérito Policial; un acto de justicia laboral y social en el que se condecoró a 131 oficiales de Proxpol.

Acompañado por el Secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, y el Secretario de Seguridad Ciudadana, Marco Antonio Zavala, el Edil destacó que este galardón honra las decisiones valientes que los elementos toman diariamente en las calles para mantener la paz pública.

Andrés Mijes dignifica a Proxpol por su disciplina y servicio

Durante su mensaje, el Alcalde señaló que el cuerpo policial representa el profesionalismo y la disciplina de la cultura norteña, cumpliendo con la misión de proteger a la comunidad.

Ustedes representan esa solidez. Representan profesionalismo. Representan disciplina. Representan la cultura norteña de cumplir la misión. Es cierto que en este momento reciben un reconocimiento económico, pero, sobre todo reciben el respeto público de una ciudad que sabe que su trabajo sostiene el presente y el futuro. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo.

Esta acción forma parte de una política transversal para dignificar la labor policial, reconociendo no solo el esfuerzo operativo, sino la vocación de servicio. Los 131 elementos premiados destacaron por su intervención en hechos delictivos y acciones relevantes que garantizan el bienestar colectivo.

El Alcalde precisó que, bajo el modelo de la 4T Norteña, en Escobedo se construye seguridad con instituciones sólidas y una coordinación real.

Esta ruta está alineada con la estrategia de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.