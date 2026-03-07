El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, afirmó que resolver el problema de movilidad en la zona metropolitana requiere acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno y una estrategia integral que vaya más allá del transporte público.

Durante su participación en el Foro Movilidad Urbana 2026, organizado por el Consejo Cívico de Nuevo León en la Universidad Regiomontana (U-ERRE), el alcalde explicó que el congestionamiento vial que enfrenta la metrópoli no puede solucionarse únicamente con más camiones o nuevas líneas del Metro, sino con políticas públicas que integren distintos enfoques de movilidad.

Andrés Mijes propone estrategia integral para mejorar la movilidad

Andrés Mijes señaló que la solución debe contemplar medidas complementarias que permitan mejorar la circulación y reducir los tiempos de traslado de miles de personas que diariamente se desplazan en la zona metropolitana de Monterrey.

Entre las acciones que mencionó se encuentran esquemas de carpool o viajes compartidos, la implementación de carriles confinados, la aplicación de horarios laborales y escolares escalonados, así como la ampliación y modernización de la infraestructura vial.

Asimismo destacó que estas herramientas deben formar parte de una estrategia multidisciplinaria que permita atender el problema desde diferentes frentes, ya que el crecimiento urbano y económico de la región ha superado durante años la capacidad de planeación en materia de transporte.

Andrés Mijes afirmó que la movilidad en Nuevo León requiere políticas públicas multidisciplinarias (cortesía)

Además, advirtió que el tráfico no solo provoca retrasos en los traslados diarios, sino que también genera contaminación, incrementa los costos de transporte y reduce el tiempo que las personas pueden dedicar a su vida familiar.

Por ello, insistió en que la coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal es clave para desarrollar soluciones sostenibles que permitan mejorar la movilidad en la región.

Andrés Mijes señaló que el estado enfrenta una deuda histórica en materia de movilidad, resultado de décadas en las que la expansión económica no fue acompañada por suficiente infraestructura de transporte.

Esta situación, dijo, se refleja actualmente en congestionamientos constantes, saturación de avenidas y largos trayectos diarios que afectan la calidad de vida de la población.

El alcalde destacó que mejorar la movilidad también forma parte de la visión de desarrollo impulsada a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca promover ciudades más conectadas y con mayor justicia social.

Finalmente, explicó que en Escobedo ya se impulsan acciones locales para atender esta problemática, entre ellas la operación de rutas intramunicipales, diseñadas para acercar el transporte público a las colonias y facilitar los desplazamientos dentro del municipio.